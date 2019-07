Новият шеф на ЕК Урсула фон дер Лайен благодари първо на български

Благодаря! Hvala! Dekuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitah! Kiitos! Merci! Danke! ?????????! Koszonom! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Aciu! Grazzi! Dziekuje! Obrigada! Mul?umesc! Dakujem! Hvala! ?Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY