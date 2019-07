Не забраняват леки коли с десен волан, а микробуси, автобуси и камиони

Брандинг компанията “Ентусиазъм” става част от групата на The Smarts “Ентусиазъм” - една от най-големите и успешни брандинг компании у нас, вече е част от комуникационната група The Smarts. Това е петата агенция в групата, в която са още рекламната The Smarts,