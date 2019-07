Петте най-големи китайски застрахователи с 1,4 трилиона юана печалба за първото полугодие

Петте най-големи китайски застрахователни компании на пазара на А-акции са реализирали печалба от 1,4 трилиона юана (203,3 милиарда долара) през първата половината на годината, предаде "Радио Китай".

Перемийните им приходи са нараснали с 7,6% на годишна база, като при China Life Insurance те са били 378,2 милиарда, Ping An Insurance – 446,24 милиарда, China Pacific Insurance – 207,03 милиарда, PICC (People's Insurance Company of China) – 321,38 милиарда и New China Life Insurance – 72,99 милиарда юана. Значителният ръст на приходите бе очакван от различни институции, основно заради нарастването на доходите от премии. Като цяло представянето на застрахователния пазар в Китай е добро, за което съдейства предпазливата парична политика, навременните антициклични мерки и политиката за намаляване на таксите и данъците, се казва в доклад на водещата компания за търговия с ценни книжа China Great Wall Securities.