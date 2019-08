МВР: Много е интензивен трафикът на границата с Турция

На границата с Република Турция трафикът е силно интензивен на ГКПП Капитан Андреево на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП Калотина на вход и изход, съобщиха от МВР.

На границата с Република Румъния трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост Русе на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Гърция, трафикът е интензивен на ГКПП Кулата и ГКПП Маказа на вход и изход.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Данните от трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове са събрани към 10:00 ч. на 01.08.2019 г.

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат предствени:

документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Фериботът между Свищов и Зимнич няма да работи до 01.08.2019 г.

The traffic on 01.08.2019 at 10:00 p.m at Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbia the traffic is intensive at BCP Kalotina on entry and exit.

On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.

On the border with Republic of Greece at BCP Kulata and BCP Makaza the traffic is intensive on entry and exit for cars.

On the border with Republic of Turkey the traffic is very intensive at BCP Kapitan Andreevo on exit for trucks.

On the border with Romania the traffic is intensive at BCP Danube bridge Ruse for cars .