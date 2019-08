Вдигнаха флага на първия 45 500-тонен кораб, поръчан от Параходство БМФ в китайска корабостроителница

На 30 юли в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на първия 45 500-тонен моторен кораб за превоз на насипни товари, поръчан от Параходство БМФ АД. Кръстницата Цанг Ийчунг – зам. генерален директор в оперативното направление на „The Export - Import Bank of China”, даде на новопостроения плавателен съд името „Плана“ (Plana) и му пожела щастливо плаване.

На тържеството присъстваха изпълнителният директор на Параходство БМФ АД к.д.п. Александър Калчев и представители на мениджмънта на компанията. Първи капитан на кораба е к.д.п. Ганчо Христов, а първи главен механик – инж. Димитър Ганчев.

„Плана“ е от проекта Bluetech 45, който е развитие на успешния проект Bluetech 42, базирано на опита, събран при експлоатацията на три кораба от този тип. Повишената товароподемност се компенсира с усъвършенстван главен двигател 5G50MЕ-C 9.5 с максимална мощност 6800 kW. Той е произведен в Южна Корея от фирмата DOOSAN по лиценз на компанията MAN Burmeister & Wain и отговаря на най-новите екологични изисквания. Осигурява постигането на експлоатационна скорост 14 възела при лятно газене на кораба от 10,80 м.

„Плана“ притежава ледови клас и четири палубни крана, всеки с товароподемност по 30 тона, както и със собствени грайфери за товаро-разтоварни операции. Модерна система осигурява третирането на баластните води съгласно действащите международни конвенции.

За екипажа са осигурени много добри условия за носенето на вахта и за почивка.

Вторият кораб от проекта Bluetech 45, поръчан от Параходство БМФ АД, е вече на достроечен кей и по него се извършват довършителни дейности. Той ще носи името „Миджур“. Третият кораб от серията ще носи името „Бузлуджа“ и бе заложен на 29 юли т.г.в същата китайска корабостроителница.

Параходство БМФ АД планира да попълни флота си с общо шест кораба от проекта Bluetech 45.

Сегашният „Плана“ е трети кораб с това име в историята на Параходство БМФ АД. Първият е с товароподемност 9581 тона и е построен в Япония през 1967 г. Той е в експлоатация до 1987 г. Вторият е с товароподемност 19 985 тона и е построен във Варна през 2001 г. В експлоатация е до 2016 г.