Трима музиканти са съветници в София

Певицата Йоанна Драгнева от ГЕРБ ще роди всеки момент, но работи и в 9-ия месец

Тандемът Светльо Витков и Венци Мицов се яви на сесия с противогази, направи първата интернет предизборна кампания, бори се за евтино билетче

Трима музиканти влязоха в нова роля на общински съветници. На финала на първия си мандат в Столичния общински съвет вече са певицата Йоанна Драгнева от ГЕРБ, фронтменът на “Хиподил” и “Светльо & The Legends” Светослав Витков и колегата му Венцислав Мицов от “Глас Народен”.

През вече изтичащия мандат Драгнева се занимава в СОС с културни и социални теми. Тя работи неуморно до излизането на СОС в лятна ваканция преди седмица, макар в близките дни да се очаква да роди първата си рожба.

“С отговорност към моя дългогодишна кауза, в 9-ия месец бях плътно на сесия на Столичния общински съвет и съм изключително щастлива, че колегите подкрепиха с пълно мнозинство наш доклад, подкрепен и от кмета на София - Йорданка Фандъкова, за отпускане на целева помощ за

създаване на

училищна занималня

за деца с

разстройство от

аутистичния

спектър!”,

написа Драгнева в профила си във фейсбук след последното заседание на общинарите. Тя е активна по социалните теми много преди да стане общински съветник и често е заставала зад благотворителни инициативи. Нейна бе и идеята СОС да отпусне средства за изграждането на първата детска площадка, адаптирана за деца с увреждания.

Иначе освен общински съветник, музикант, певица и водеща Драгнева се изявява и като актриса. Тя играе главната роля във филма “Връзкология”. Завършила е “Ударни инструменти” и “Поп и джаз пеене” в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”. Освен това е и музикотерапевт. Стана много популярна, след като парчето ѝ с Deep Zone Project DJ, take me away представи България на Евровизия през 2008 г. Влеза в политиката през 2015 г. и бе едно от новите лица в листата за общински съветници на ГЕРБ в столицата. Е, преди това, като съвсем млада певица, участва в програмата на БСП на събора на Бузлуджа, но днес вече е забравено.

Тандемът Витков - Мицов пък често придава колорит на иначе скучните сесиии на СОС. През мандата двамата, както и останалите представители на политическа група “Пет”, сложиха противогази в знак на протест срещу решението за изграждане на инсталация за RDF гориво в “Топлофикация - София”. После настояха да бъде проведен референдум по темата, но допитването беше отхвърлено и сега водят дело срещу това решение.

Мицов пък бе един от яростните противници срещу недобре обмислените правила на новата наредба за обществения ред. “Тази наредба третира по един и същи начин физическите термини “звук”, “тон” и “шум”. Ако имате дете, което свири на пиано, в събота и неделя се предполага, че всички обитатели на кооперацията, в която живеете, са засегнати и трябва да вземете разрешение, за да може детето ви да свири между 8 и 13 ч, да речем, на пиано. Скандалното в случая е, че ние казваме на едни деца: “Мили деца, ако искате да седите, пръждосвайте се оттук, защото ние - големите чичковци, ви

приравняваме с

чичо Георги с

флекса, който

започва да реже

в 7 ч сутринта”,

каза тогава Мицов.

Политическата им група настоява за нови правила при изготвянето и приемането на бюджета на София, които да дадат повече правомощия на общинските съветници в самото изготвяне на финансовата рамка. Те внесоха и стратегия за столичните читалища, която предвижда дигитализиране на дейността им. Бяха и против поскъпването на цената на билета до внедряването на тикет системата. В края на мандата те поискаха и промени, с които всеки доклад, засягащ разпореждане с над 1% от бюджета на София, да бъде приеман с квалифицирано, вместо с обикновено мнозинство.

Иначе тандемът Витков - Мицов влиза в политиката като кандидатпрезидентска двойка през 2011 г. Тогава двамата печелят 1,61%, или 54 125 гласа, а кампанията им е първата политическа интернет кампания у нас. Витков създава партия “Глас Народен” през март 2013 г. Само месец и половина след официалната си регистрация партията се явява за първи път на парламентарни избори и печели 1,3%, или 47 419 гласа, което я нарежда на 8-о място. През октомври 2015 г. се яви и на местните избори, като в София спечели две места в СОС. Иначе

има един кмет

и 22-ма общински

съветници

в Русе, Благоевград, Монтана, Своге, Дългопол, Петрич, Раднево, Белово и Плевен.

Освен политически лидер и фронтмен Витков е и инструктор по карате и има собствена школа. Автор е на книгата “Карате - поглед по пътя”.