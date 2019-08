"Ноубъл академи" и "Кан Лайънс" водят в София елитa на световния рекламeн бизнес

Лектори от цял свят идват за първото издание на академията през октомври

Еквивалентът на Оскарите в света на комуникациите - "Кан Лайънс" (Cannes Lions), идва в София по покана на рекламната агенция "Ноубъл графикс" (Noble Graphics).

Фестивалът, който преди месец събра на Френската Ривиера лектори като режисьорa Алфонсо Куарон ("Рома"), носителят на "Грами" Джон Леджънд и тв продуцентa Шонда Раймс ("Анатомията на Грей"), гостува с образователните си програми в София. "Ноубъл графикс", единствен представител на България с отличие на престижния форум, пренася най-добрите съвременни практики в рекламния бизнес в първото издание на "Ноубъл академи" (25 и 26 октомври, Нов български университет).

Целта на академията е да вдигне нивото на пазара, като срещне млади специалисти в сферата на маркетинга и рекламата с професионалисти, чието въображение и лидерски качества движат част от най-силните брандове в спорта, модата и технологиите. Сред тях са Стив Лейтъм (мениджър "Таланти и обучение" в Cannes Lions), Сам Сондърс (криейтив директор на METROPLEX, САЩ), Максимилиан Калхед (съосновател на The Pop Up Agency, Англия), Мариам Акхунова (криейтив директор на Possible, Русия), Дорис Данер (вицепрезидент на TBWA за Централна и Източна Европа), Разван Капанеску (основател на WINGS Creative Lab) и много други.

В рамките на два дни чрез множество лекции и три ексклузивни уъркшопа участниците в академията ще се запознаят с новите тенденции в изграждането на стратегии, работещи бизнес модели, тактики за оцеляване на корпоративната идентичност в дигитална среда, успешни творчески подходи и ефективни екипи.

Билети за първото издание на "Ноубъл академи" се продават на преференциални цени до края на август. Местата са ограничени до 93.