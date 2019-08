Пакистан гони посланика на Индия

Пакистан ще отзове посланика си от Индия и ще изгони индийския, съобщи Ройтерс.

Исламабад понижава нивото на дипломатическите отношения и прекратява двустранната търговия със съседката си, след като Делхи отмени автономията на щата Джаму и Кашмир.

Пакистанският премиер Имран Хан призова въоръжените сили да бъдат бдителни.

И Индия, и Пакистан имат претенции към Кашмир.

People chant slogans during a rally expressing solidarity with the people of Kashmir, in Peshawar, Pakistan August 6, 2019. REUTERS/Fayaz Aziz