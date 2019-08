Момиче скочи от висок блок във Враца и падна върху кола, загина на място

Група "Слипнот" оглави класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми с "We Are Not Your Kind", съобщи сайтът на изданието. Това е третият албум на групата, оглавявал класацията Топ 200 и първият хард рок албум начело от 7 октомври 2017 г., когато първото място зае "Concrete and Gold" на "Фу файтърс". На второ място в класацията на "Билборд" за албуми