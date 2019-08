Холандците ще помахат за сбогом на британците на Брекзита

Ако Великобритания напусне Европейския съюз, както е предвидено на 31 октомври, холандците ще й помахат приятелски за сбогом с гигантско парти от другата страна на Северно море, предават ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Във Фейсбук се организира инициативата "Нека да проследим Брекзит от плажа". Партито ще се състои в Вайк ан Зее и е привлякло вниманието на 56 хиляди потребители, като 7600 са заявили твърдо участие.

"Това ще бъде едно симпатично сбогуване с приятел, който тръгва на вълнуваща, но не особено благоразумна авантюра", заявява инициаторът на партито Рон Тукук.

На изпроводяк ще се сервират специалитети от цяла Европа - холандски чипсове, френско и германско вино, с които да се замези докато "Великобритания се изправя пред закриването си". Организаторите търсят състав, който да свири подходяща музика за събитието. Потребителите подсказват и най-удачните евъргрийни за случая от рода на "Go Your Own Way" На "Флийтуд Мак", I Want to Break Free" на "Куин", "Hello" на Адел и др.

Британският премиер Борис Джонсън твърдо обеща да спази крайния срок 31 октомври за Брекзита, независимо от това дали ще бъде постигната или не сделка за напускането на ЕС.