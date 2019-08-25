Не пуснаха предсрочно убиец, намушкал момче преди 8 г.

Самолет летял 200 км без пътници, за да може принц Уилям да пътува с логото на компанията Ръководството на авиокомпанията "Флайби" е наредило самолет да лети без пътници 200 км, за да може принц Уилям и семейството му да пътуват в машина с нейното лого,