Във Франция спряха мач заради хомофобски транспаранти (Видео)

Мачът от третия кръг на френската Лига 1 между "Ница" и "Олимпик" Марсилия беше прекратен за 10 минути в началото на първото полувреме, а причината бяха хомофобски плакати, издигнати по трибуните.

Първият транспарант беше вдигнат от фенове на домакините от "Ница", които посрещнаха своя съперник с послание, в което се съдържа думата "педал". Не е ясно дали то е отправено към някои от играчите на терена или към собственика на тима - английския милиардер сър Джим Ратклиф, който наскоро обяви, че ще спонсорира и колоездачен тим. Това не убегна от погледа на делегата, който съобщи на съдията Клемент Турпин и реферът реше да спре играта.

След като този транспарант беше свален, в 25-ата минута се появи нов на същата трибуна. Той беше на английски и съдържаше думата "gay". От "Ница" се опитаха да обяснят, че феновете са използвали тази дума в значението ѝ на "весел", но съдията не повярва, че целта на плаката е била да заяви: "Колкото повече хора на стадиона, толкова по-весело". Последва консултация с двамата треньори и ново спиране на играта, този път за близо 10 минути. Футболистите на "Олимпик" Марсилия се прибраха в съблекалнята, докато тези на "Ница" отидоха пред сектора с фенове и се опитаха да ги уговорят да свалят плаката.

Welcome to Ligue 1, Sir Jim! Nice v Marseille derby temporarily SUSPENDED due to homophobic chants and banners as hosts suffer defeat in first game. Marseille got the opening goal when Benedetto scored. Marseille got the decisive goal with a penalty as Payet squeezed the ball in pic.twitter.com/CNtGbT3mvB

— Lilian Chan (@bestgug) August 28, 2019

"Не може играта да се спира всеки път, когато някой идиот реши да направи нещо. Така няма да играем никога!", недоволстваше футболистът на "Ница" Вилан Сиприен.

В крайна сметка мачът не беше прекратен, а играта беше подновена. Дългите паузи не подействаха добре на домакините, които загубиха с 1:2 и са на 6-то място в първенството.