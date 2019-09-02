Дете посегна към жица и обгоря по лицето и гърдите в Симеоновград

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Пребитият от роми командос скача с парашут "Цяло Войводиново е радост научи решението на лекарската комисия, че въпреки бруталния побой и тежките лицево-черепни фрактури, които ромите нанесоха на Валентин Димов, той отново ще може да е пълноценен военен, да скача с парашут и да изпълнява мисии. Не се е възстановил напълно, като имплантът все още не е премахнат, но и това ще стане",

Готвят нови обвинения за убийците от Негован С нови обвинения могат да се сдобият Пламен Шляпашки и Георги Нанчев, затрили треньора по борба Йордан Атанасов и съпругата му Марияна, научи "България Днес". Източници, близки до разследването, твърдят, че отново става дума за грабеж и последвала смърт. Самата схема е подобна на случая със семейство Атанасови,