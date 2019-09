Какво говори нощем Десислава Радева, тананикайки

Семейната песен на президентската двойка е “Аз ти принадлежа”. Виж какво пусна първата дама във фейсбук, когато воюваше с “Луфтханза”, Иво Христов, Бойко Борисов

От класическа музика през фюжън и фънк до рок. Това слуша Десислава Радева.

Музикалните предпочитания на съпругата на президента станаха известни на всички чрез постовете ѝ във фейсбук. Коментарите ѝ са хапливи, закачливи, в повечето случаи писани около полунощ, но това, което ги отличава, е, че думите винаги са придружени от тематично парче. Подбрано не толкова заради любим изпълнител, колкото заради текста. Десислава знае наизуст повечето свои любими песни още от гимназията. Затова понякога публикува избрани парчета и без текст, само с хаштаг #Midnight - който трябва, ще се сети.

“Всеядно животно съм по отношение на музиката - слушам опера, рок, народна, джаз, дори и Азис в някои случаи”, казва Радева. А отношението ѝ към музиката граничи с пристрастяване.

Първата ѝ любов е

Дейвид Ковърдейл,

а Whitesnake са любимата ѝ група. Три пъти ги е гледала и слушала на живо. Често ги и публикува. Последният пример е съвсем пресен - на 5 август пусна “Проблем” на Whitesnake и дори изписа част от текста. А в поста си обясни: “Парчето няма нищо общо с НАПлийкс, нито с АЧС, нито със “злощастните думи” (по румънското правителство) на нашия премиер, нито с политическия проект “Няма такава държава”... Макар самото име да ми звучи като обида към всички българи, на които им е останала единствено надеждата... Парчето просто е повече от хубаво. Енджой!”

Десислава обича да ходи на концерти, макар че, откакто съпругът ѝ влезе на “Дондуков” 2, силно се е ограничила. Слушала е на живо Deep Purple, Kiss, AC/DC - но все преди да стане първа дама. Съжалява, че не е успяла да види Manowar и Aerosmith.

В последните две години по различни поводи е публикувала песни на Faith No More, Pink Floyd, Deep Purple, Forigner, Iron Maydon, Питър Габриел, Ричи Блекмор, Майкъл Джексън и много други. Скандалният ѝ пост за “Луфтханза” от май пък бе придружен от парчето Deutschland на Rammstein.

Една от любимите ѝ банди обаче е Nickelback. Нейно парче - Burn In To The Ground, и този цитат от “Живот в скалите” на Мария Лалева: “А големият предател винаги е най-близо. И затова най-трудно се вижда... Големият предател е страхлив, сине. Инак няма да е предател, а враг”. пусна Радева, когато през април стана ясно, че шефът на кабинета на президента Иво Христов влиза в евролистата на БСП.

Другите ѝ любимци напоследък са от английската алтернативна рок група Muse. Тази година със сина ѝ Страхил си доставили удоволстието да ги чуят на живо на концерта им в Унгария.

Рокът е музиката на семейство Радеви, а музикалните им предпочитания дори бяха похвалени от изпълнителите от Manowar в интервю за наше радио преди концерта им в България. (Още за музикалните предпочитания на президента - виж долу.)

Въпреки че са рокаджии,

семейната песен

на Радеви е

“Аз ти принадлежа”

в изпълнение на Анастейша и Ерос Рамацоти.

Във фейсбук Десислава следва още Андре Рийо, Карлос Сантана, Румен Бояджиев, “Ъпсурт”, Лени Кравиц, Бари Уайт, Питър Габриел и други. Пада си по фюжън и фънк - Принс, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire. 8 март например честити с Grand Funk Railroad и парчето “It's A Man Word”, придружено с пост: But it would be nothing without a woman or a girl :) Честит празник!”

Въпреки че обича да слуша жива музика, Радева вече не ходи много и по клубове. Изключение прави любим пиано бар в Бургас на неин приятел.

Голям почитател е и на българската музика. № 1 за нея са ФСБ, преди 2 г. била на 40-ата им годишнина в “Арена Армеец”. Слушала е на живо и любимия си Георги Христов. Обича “Ъпсурт”, “защото в парчетата си казват едно към едно нещата от живота”.

В последните месеци е пуснала няколко от новите български парчета. Клипът на “Нависоко” на Миро и Койна Русева е придружен от емотикони сърчица. Официалното видео на “Както преди” на Любо Киров пък е с текст “Любим Любо Киров с ново парче. И с неподражаемия си цветен тембър. Обаче... продължавам да съм тежък фен на “Заедно” с него, Orlin Pavlov и Графа - Владимир Ампов ;)”, като е тагнала певците. С “Няма да се дам” на “Уикеда” рекламира концерт на Ерол, Светльо Витков и Кольо Гилъна. Написала е: “Лично аз съм фен на “Уикеда”. Ако все още ги помните, де... Комбинацията на тримата обаче изглежда като

ривайвъл на оня

здравословен

сарказъм от зората

на демокрацията

в нашето мило отечество.”

След 50-ия си рожден пък Радева благодари във фейсбук за поздравите и пусна “Приятели” от албума “Жълта книжка” на “Каналето” и “Ку-ку бенд” от 1995 г.

Голям фен е на класическата музика. Може често да бъде видяна в зала “България”. Симфония № 7 на Бетховен и Симфония № 25 на Моцарт са ѝ много любими. На Разпети петък пусна Lacrimosa на Моцарт, а на Цветница честити с “Валс на цветята” на Чайковски.

С голяма радост се похвали във фейсбук, когато се запозна със световноизвестния български цигуляр Светлин Русев. Получи автограф от известния диригент Рикардо Мути, на чието майсторство се наслади по време на традиционния новогодишен концерт на Виенската филхармония на 1 януари 2018 г. Придружавайки съпруга си на Икономическия форум в Санк Петербург това лято, Радева има възможност да чуе изпълнение на оркестъра на Мариинския театър и да поговори с диригента Валерий Гергиев.

Покрай Десислава и Радев започнал да ходи на опера. А една от първите светски прояви на новоизбрания президент и съпругата му бе именно в Софийската опера - премиерата на “Силата на съдбата” от Джузепе Верди.

Миналата година, по време на визитата си за 24 май в Москва, първата двойка влезе и в Болшой театър, за да гледа “Зигфрид” от Рихард Вагнер, поставена от Софийската опера и балет.

Дори сдружението на Радева “Живата вода на България” стартира с инициатива, свързана с операта - флашмоб по повод Световния ден на музиката 1 октомври, който се проведе едновременно в 6 града в страната. Представени бяха отделни арии от “Набуко” на Верди, записани от солисти на оперите в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Стара Загора.

Десислава обича и народната музика. Ходи на народни танци и

редовно се

хваща на хорото,

особено когато я канят на събори на наши сънародници в чужбина.

За рождения ѝ ден тази година пък две приятелки ѝ подарили грамофон. Така тя се върнала отново в младежките си години, когато се слушаха винилови плочи. Обикаля меломански магазини из София, а първите плочи, които си купила, били на Whitesnake, Earth, Wind & Fire, Джордж Бенсън и Ал Жеро. На президента пък подарила Marillion. А сега си търси една конкретна плоча на “Диана Експрес”.

Радев е 100% рокаджия, свири на китара от VII клас

5 юни 2007 г. Като командир на авиобаза “Граф Игнатиево” Румен Радев посрещна солиста на “Айрън Мейдън” Брус Дикинсън.

Малцина знаят, че президентът Румен Радев не само е меломан, но и непрофесионален музикант - свири на класическа китара и пее отлично. Често свирел и на Десислава, докато я свалял.

Радев е с китарата в ръце от ученик. В VII клас дори спечелил състезание между школите по класическа китара от цяла България. Има музикален слух и разказва, че като ученик, когато учителката свирела акордите, той пишел нотите в тетрадката, без да сбърка.

Обича да свири и пее “Щурците”, ФСБ, “Сигнал”, Висоцки. Днес обаче умишлено няма китара у дома - да не се изкушава, защото приоритетите му са други, а времето не достига.

Радев е 100-процентов рокаджия. Фен е на “Пинк Флойд” и Алън Парсънс проджект, на композициите на Митко Щерев. Неслучайно по време на предизборната кампания съпругата му го поздравяваше във фейсбук с хевиметъл парчета.

Като командир на авиобаза “Граф Игнатиево” дори поканил чрез свой английски приятел Брус Дикинсън. Солистът на хевиметъл бандата “Айрън Мейдън” ги посетил на 5 юни 2007 г. преди концерта си в София, било голям фурор. Дикинсън, който е пилот на граждански самолет, проявил голям интерес към миговете. “Може ли да купя един изтребител МиГ-21?”, обърнал се той към ген. Радев. И разказал колко много харесвал добре поддържани стари машини. “Имам 60-годишен самолет, който е доста романтичен. Но с МиГ-21 могат да ти омекнат краката”, обяснил избора си Дикинсън. И бил поразен, като разбрал, че с такива летят и руските космонавти.

Дикинсън дори седнал в кабините на МиГ-29 и МиГ-21, но голямата му мечта да полети с изтребител не могла да се осъществи. Ще го качим, когато направи концерт в “Граф Игнатиево”, пошегувал се ген. Радев. Така Дикинсън се задоволил със симулативен полет с МиГ-21 на тренажора. После се качил и на тренировъчен катапулт, който със сгъстен въздух го изтласкал на 20 см от кабината. Точно в този момент се приземил МиГ-29, чиито пилоти поднесли на Брус българско знаме и диск с фотоси на авиобазата.

Покрай съпругата си обаче президентът заобичал и класическа музика, често ходи на опера. Фаворитите му са “Турандот” на Пучини и “Пръстенът на нибелунга” на Вагнер.