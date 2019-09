Рекламният фестивал "Кан Лайънс" идва у нас със социалната си програма See It Be It

Рекламисти, продуценти, писатели и дизайнери от 8 държави говорят в София за равенството на половете в рекламния бизнес

Защо мъжете в рекламния бизнес получават повишение заради потенциал, а жените - при добро представяне? Каква е разликата в стереотипите спрямо двата пола на топ менджърски позиции и възможен ли е балансът между майчинство и кариера? Това са част от въпросите, на които лектори от 8 държави ще отговорят в рамките на See It Be It Bulgaria на 27 октомври в столичния Inter Expo Center. Това е социалната програма на фестивала "Кан Лайънс" (Cannes Lions), която се организира у нас от рекламната агенция "Ноубъл графикс" (Noble Graphics).

Агенцията е единственият представител на България с отличие на престижния фестивал. Преди три години криейтив директорът на "Ноубъл графикс" Мария Милушева влиза в списъка на 15-те участнички от цял свят, допуснати до See It Be It в Кан. Тогава се заражда и идеята да пренесе най-добрите съвременни практики в рекламния бизнес и у нас.

"See It Be It не е програма или конференция, а по-скоро кауза. Нашата цел е повече хора, когато си мислят за успех, власт, бизнес, амбиция, визионерство, да си представят жена. И да искат да бъдат като нея. Истината е, че сме заобиколени от изключително много вдъхновяващи примери, от които има какво да научим", казва Мария Милушева.

В рамките на See It Be It Bulgaria: Next Level тази година ще участват маркетинг директорът на Nike Дейвид Пивк, основателят на движението Goodvertising и автор на едноименния бестселър - Томас Колстер, и Мади Креймър - автор на "големия победител" в рекламната пауза на Super Bowl - It's a Tide Ad. В обмена на идеи и опит ще се включат и специалисти като Кира Роест - основател на Ad.Business Amsterdam, Джаки Джо Ханан - продуцент и основател на движението Equal Lens за равенство сред жените фотографи, и Йоана Замфир - криейтив директорът зад емблематичната кампания Bihor Couture. Специален гост на изданието ще бъде Луис Бенсън - фестивален директор на Cannes Lions Health, Lions Innovation, Lions Entertainment & eurobest.

See It Be It Bulgaria е с вход свободен, но със задължителна регистрация.