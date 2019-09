Нови знаци – за мъгла, задръстване, катастрофи (Обзор)

Рекламният фестивал "Кан Лайънс" идва у нас със социалната си програма See It Be It Рекламисти, продуценти, писатели и дизайнери от 8 държави говорят в София за равенството на половете в рекламния бизнес Защо мъжете в рекламния бизнес получават повишение заради потенциал,