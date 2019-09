Мексико обмисля въвеждането на дигитален данък

Мексико води преговори за разширяване на данъка върху продажбите над чуждестранни онлайн бизнеси, така че те да плащат справедливия си дял на втората по големина икономика в Латинска Америка, заяви правителството в понеделник. Ходът може да засегне компании като Amazon.com Inc, Uber Technologies Inc и Airbnb Inc., предава Ройтерс.

Мексико проучва облагането с данъци върху онлайн покупките, за да помогне за премахването на голяма разлика в приходите след промени в начина, по който държавната петролна компания Petroleos Mexicanos, или Pemex, допринася за държавните приходи. Усилията за подобряване на слабото иначе събиране на данъци в Мексико се радват на широка политическа подкрепа.

„Вече постигаме споразумения с тях (цифровите платформи)“, каза финансовият министър Артуро Ерера по време на редовна пресконференция, обяснявайки, че правителството търси начини как да удържа данъка върху продажбите от компаниите. Той обаче не назова компаниите, включени в разговорите, предава investor.bg.

Amazon и Uber отказаха коментар по темата, а услугата за видео стрийминг Netflix Inc и компанията за наеми на жилища Airbnb не са отговорили на исканията за коментар.

В проектобюджета на Мексико за 2020 г., който Ерера обсъжда, се посочва, че цифровите платформи ще трябва да прекъснат връзките си, ако не се регистрират пред местните данъчни власти.

Общото данъчно облагане в Мексико е най-ниското в обхващащата 36 държави Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През 2017 г. то възлиза на 16,2% като дял от брутния вътрешен продукт (БВП), по-малко от половината от средното ниво за ОИСР.

Депутатът от опозицията Патриша Теразас, член на десноцентристката партия за национални действия, която оглавява финансовата комисия в долната камара на Конгреса, подкрепи цифровото данъчно облагане и заяви, че ключово е да се гарантира, че няма да има пропуски.

Бързият растеж на дигиталните платформи в Мексико наложи задължително постигане на съгласие относно данъчната структура, каза Херера, като отбеляза, че секторът представлява около 5% от икономиката. „Ще видим колко пари може да се внесат допълнително, ще бъдат няколко милиарда песо“, каза още тя.