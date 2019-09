Почина американският автор на песни и художник Даниъл Джонстън (Видео)

Авторът на песни и художник Даниъл Джонстън почина на 58-годишна възраст, оповести неговият брат и мениджър Дик Джонстън, цитиран от Франс прес и БТА.

Даниъл Джонстън бе култова фигура в средите на алтернативния рок. За близо 40 години той изгради уникален поетичен свят, в който съжителстват детските му утопии, проблемите с общуването и изгубената любов.

"Енигматичният автор на песни, изпълнител и художник посещаваше болници през последните няколко месеца, но смъртта му е изненадваща - поясни Дик Джонстън. - Вчера той се чувстваше добре и имаше висок дух."

За "Бийтълс", героите от комиксите за Капитан Америка и Кинг Конг често се споменава в композициите му, които смесват поп и кънтри музика.

Даниъл Джонстън е роден през 1961 г. в Сакраменто, Калифорния, и още от детството си се увлича по рисуването, но също по свиренето на пиано и китара. Когато е тийнейджър, записва свои композиции на аудио касети, които разменя срещу други касети на свои приятели музиканти. Неговите аудио касети "Songs of Pain", записани през 1980 г., включват песните му "Never Relaxed", "Phantom of My Own Opera" и "Like a Monkey in a Zoo". През 1985 г. слабичките му гласови възможности и неподражаемото му свирене на пиано го извеждат на авансцената на алтернативния рок чрез предаване на телевизия MTV.

Даниъл Джонстън години наред се е борил със синдрома на маниакалната депресия. През 80-те години на миналия век няколко пъти е приеман в психиатрични клиники. От песните му са се вдъхновявали Кърт Кобейн от "Нирвана", бандите "Соник ют", "Йо ла тенго", "Пастелс".