Откриха мъртъв рокзвездата Рик Окасек в апартамент в Ню Йорк

Фронтменът на рокгрупата The Cars Рик Окасек е открит мъртъв в апартамент в Манхатън, предаде Асошиейтед прес.

Нюйокрската полиция съобщи, че нейни служители, реагирали на сигнал, подаден на телефон 911, са открили 75-годишния Окасек вчера към 16 часа местно време, предава БТА.

По тяхна информация няма признаци за извършено престъпление. Причината за смъртта предстои да бъде установена от експерти.

Сред златните хитове на групата от края на 70-те и от 80-те са Just What I Needed, Shake it Up и Drive. Рокбандата бе въведена миналата година в Залата на славата на рокендрола.