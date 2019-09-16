Кандидат- кметовете на БСП по области и общини

https://www.24chasa.bg/novini/article/7656514 www.24chasa.bg 16.09.2019 10:46; 24 часа онлайн     

На пленум в централата на БСП, провел се вчера, бяха утвърдени издигнатите и подкрепени кандидат-кметове от коалиция „БСП за България“.

Област Благоевград
Община Благоевград – Румен Георгиев Томов;
Община Банско - Иван Михайлов Кадев;
Община Белица - Радослав Сабинов Ревански;
Община Гоце Делчев - Владимир Кръстев Москов;
Община Гърмен - Владимир Иванов Донков;
Община Кресна - Николай Кирилов Георгиев;
Община Петрич – Любомир Митков Георгиев;
Община Разлог – Александър Огнянов Крайнов;
Община Сандански - Младен Стоименов Тимчев;
Община Сатовча – Арбен Мустафов Мименов;
Община Струмяни - Емил Димитров Илиев;
Община Хаджидимово - Людмил Аспарухов Терзиев;

Област Бургас
Община Бургас - Николай Асенов Тишев;
Община Айтос - Пламен Дойнов Чолаков;
Община Камено – Цветомир Петров Петров;
Община Карнобат - Тодор Байчев Байчев;
Община Малко Търново – Георги Желязков Бъклев;
Община Несебър – Яни Костадинов Янев;
Община Поморие – Никодим Стоянов Стоянов;
Община Созопол - Тихомир Йорданов Янакиев;
Община Средец - Иван Димитров Кичев;
Община Сунгурларе – Диана Колева Гурева;

Област Варна
Община Варна – Анелия Клисарова;
Община Аврен - Мирослав Сотиров Коларов;
Община Аксаково - Даниел Любенов Любомиров;
Община Белослав – Даниела Михалева Йорданова;
Община Ветрино - Матей Симеонов Матеев;
Община Вълчи дол – Йордан Стоянов Марков;
Община Девня –Димитър Валентинов Янев;
Община Дългопол – Александър Неделчев Александров;
Община Долни чифлик - Борислав Николаев Натов;
Община Провадия – инж- Филчо Кръстев Филев;
Община Суворово - Вълчо Добрев Вълчев;

Област Велико Търново
Община Велико Търново – Весела Николаева Лечева;
Община Горна Оряховица – Явор Руменов Божанков;
Община Елена - Сашо Петков Топалов;
Община Златарица – Михаил Петров Ганев;
Община Лясковец – Емилия Атанасова Жилева;
Община Павликени - Емануил Александров Манолов;
Община Свищов - Генчо Божинов Генчев;
Община Стражица - Румен Стефанов Павлов;
Община Сухиндол – Пламен Димитров Чернев;
Община Полски Тръмбеш - Георги Александров Чакъров;

Област Видин
Община Видин – Борис Стефанов Николов;
Община Брегово - Милчо Лалов Въков;
Община Белоградчик – Борис Стефанов Николов;
Община Грамада - Ваньо Петков Димитров;
Община Димово - Наташа Трайкова Стефанова;
Община Кула - Андрей Митков Андреев;
Община Макреш - Митко Левчев Антов;
Община Ново село – Борислав Томов Ванков;
Община Ружинци- Венцислав Томов Ванков;
Община Чупрене – Богомил Данчов Станков;

Област Враца
Община Враца- Момчил Иванчев Младенов;
Община Борован – Петър Станев Петров;
Община Бяла Слатина – Борислав Иванов Попов;
Община Козлодуй – Анатоли Янакаиев Арбов;
Община Криводол - инж.Иван Георгиев Иванов;
Община Мездра - инж. Генади Събков Събков;
Община Мизия – Виолин Иванов Крушовенски;
Община Оряхово - д-р Станка Нанкова Пирянкова;
Община Роман - ген. Валери Лилов Стаменов;
Община Хайредин – Кирил Тодоров Кирилов;

Област Габрово
Община Габрово – Ивелин Николов Николов;
Община Дряново - Трифон Руенов Панчев;
Община Севлиево – Богомил Иванов Петков;
Община Трявна – Татяна Атанасова Рачева;

Област Добрич
Община Добричка – Соня Иванова Георгиева;
Община Добрич - Георги Антонов Петков;
Община Балчик - Николай Добрев Ангелов;
Община Генерал Тошево - Валентин Вълчев Димитров;
Община Каварна - Нина Георгиева Ставрева;
Община Крушари - Здравко Христов Здравков;
Община Тервел - Пламен Христов Желязков;
Община Шабла – Деян Георгиев Димитров;

Област Кърджали
Община Кърджали – Милко Петров Багдасаров;
Община Ардино – Димитрина Петрова Александрова;
Община Джебел – Ясен Илиянов Утренски;
Община Кирково - Бисер Каменов Николов;
Община Крумовград - Иван Стойчев Мимирев;
Община Момчилград – Дойчо Стефанов Галимачев;

Област Кюстендил
Община Кюстендил - Здравко Стойнов Милев;
Община Бобовдол – Елза Стоянова Величкова;
Община Бобошево - Крум Георгиев Маринов;
Община Дупница – Първан Ангелов Дангов;
Община Кочериново - Станислав Владимиров Горов;
Община Невестино - Димитър Иванов Стаменков;
Община Рила - Владимир Георгиев Владимиров;
Община Сапарева баня - Явор Илчов Дамянов;
Община Трекляно - Радко Кирилов Петрунов;

Област Ловеч
Община Ловеч – Радина Минкова Банкова;
Община Априлци - Деница Лъчезарова Николова;
Община Летница – д-р Красимир Веселинов Джонев;
Община Луковит – Бистра Христова Лазарова;
Община Тетевен- Гриша Нешов Нинов;
Община Троян - Донка Иванова Михайлова;
Община Угърчин - Борислав Димитров Патарински;
Община Ябланица - Димитър Лука Драганов;

Област Монтана
Община Монтана - Илия Замфиров Илиев;
Община Берковица –Милчо Михайлов Доцов;
Община Бойчиновци – Петя Георигева Първанова;
Община Брусарци – Румен Йосифов Савов;
Община Вълчедръм - Иван Христов Барзин;
Община Вършец –Латинка Салтирова Симова;
Община Георги Дамяново - Светослав Георгиев Илиев;
Община Лом –Десислава Викторова Александрова;
Община Медковец – Венцислав Евгениев Куткудейски;
Община Чипровци – Йорданка Иванова Тодорова;
Община Якимово – Петър Василев Антимов;

Област Пазарджик
Община Пазарджик - Благо Атанасов Солов;
Община Батак - Горчо Боянов Станков;
Община Белово - Стойко Стойчев Стефанов;
Община Брацигово – Илия Иванов Милушев;
Община Велинград - Филип Георгиев Ангелов;
Община Лесичово - Тодор Лазаров Радев;
Община Пещера – Йордан Стоянов Младенов;
Община Панагюрище –Станимир Добрев Вълчев;
Община Ракитово - Костадин Щерев Холянов;
Община Септември – Петя Николаева Цанкова;
Община Стрелча – Иван Николов Радев;

Област Перник
Община Перник - Станислав Иванов Владимиров;
Община Брезник – Венета Симеонова Петрова;
Община Земен – Монка Иванова Стойчева;
Община Ковачевци – Васил Кирилов Станимиров;
Община Радомир - Евдокия Славчова Асенова;
Община Трън - Александър Христов Христов;

Област Плевен
Община Плевен - Илиян Славейков Йончев;
Община Белене - Момчил Недялков Спасов;
Община Гулянци – Лъчезар Петков Яков;
Община Долни Дъбник – Зорница Димова Йоткова;
Община Долна Митрополия - Д-р Светла Милчева Илиева;
Община Искър - Валентин Василев Йорданов;
Община Кнежа – Славей Кирилов Тоширов;
Община Левски - Любка Веселинова Александрова;
Община Никопол - Ивелин Маринов Савов;
Община Пордим - Илиян Давидов Александров;
Община Червен бряг - Петър Петков Петров;

Пловдив
Община Пловдив - Николай Атанасов Радев;
Р-н „Западен“ - Десислава Георгиева Йорданова;
Р-н „Източен“ - Йордан Василев Василев;
Р-н „Северен“ - д-р Атанас Илиев Баташки;
Р-н „Тракия“ - Добромира Стефанова Тошева;
Р-н "Централен" - Тодор Димитров Стоилов;
Р-н "Южен" - Ангел Стойчев Иванов;

Пловдив област
Община Асеновград - Емил Викторов Караиванов;
Община Брезово - Калин Танев Калапанков;
Община Калояново - Кръстю Иванов Кодошев;
Община Карлово - Манол Василев Манолов;
Община Кричим – Теодора Георгиева Киряков;
Община Куклен – Йордан Василев Попов;
Община Лъки – Бисер Емилов Русев;
Община Марица - Виолета Стефанова Христодулова;
Община Перущица – Димитър Стоянов Мишев;
Община Първомай - Николай Георгиев Митков;
Община – Раковски – Стефан Самуилов Марушкин;
Община Родопи - Павел Михайлов Михайлов;
Община Садово - Димитър Бориславов Здравков;
Община Стамболийски – Весена Любенова Башова;
Община Сопот - Станислав Илиев Стоенчев;
Община Съединение - Пенчо Кръстев Дерузов;
Община Хисаря - Ива Иванова Вълчева;

Област Разград
Община Разград – Денчо Стоянов Бояджиев;
Община Завет – Станислав Веселинов Стоянов;
Община Исперих – Екатерина Великова Димитрова;
Община Кубрат – арх.Мартин Стефанов Обрешков;
Община Лозница - Цветомир Стоянов Савов;
Община Цар Калоян - Найден Хинков Късов;

Област Русе
Община Русе - Пенчо Пламенов Милков;
Община Борово - Нели Иванова Цветанова;
Община Бяла – Красимира Йорданова Пенева;
Община Ветово Ивайло Евгениев Кадиешев;
Община Две могили – Ивайло Пенев Иванов;
Община Иваново – Николай Петров Найденов;
Община Сливо поле – Георги Стефанов Големански;
Община Ценово – Росен Димитров Миланов;

Област Силистра
Община Силистра – Момчил Стефанов Неков;
Община Алфатар - Веселин Димитров Гарабински;
Община Главиница - Соня Богданова Петкова;
Община Дулово – Петър Георгиев Петров;
Община Кайнарджа – Стоян Енчев Солаков;
Община Ситово – Янко Любенов Къров;
Община Тутракан - Данаил Николов Николов;

Област Сливен
Община Сливен - Кольо Йорданов Милев;
Община Нова Загора - Румен Христов Христов;
Община Котел – Георги Костов Дедов;
Община Твърдица – Ваня Дачкова Колева;

Област Смолян
Община Смолян – Стефан Атанасов Сабрутев;
Община Баните - Севдалин Бойков Хъшинов;
Община Девин - Здравко Владимиров Иванов;
Община Златоград - Емил Минков Хумчев;
Община Неделино – Боян Радоев Кехайов;
Община Рудозем - Незиха Хайриева Хутева;
Община Чепеларе - Пантелей Стоянов Мемцов;

Област София
Община Антон – Андрей Симов Симов;
Община Божурище – Весела Иванова Петрова;
Община Ботевград – Веселка Иванова Златева;
Община Годеч – Кирил Петров Иванов;
Община Горна Малина - Ангел Димитров Жиланов;
Община Драгоман - Соня Стоянова Дончева;
Община Долна Баня – Никола Радославав Чернаев;
Община Елин Пелин – Станислав Димитров Димитров;
Община Етрополе – Димитър Радославов Димитров;
Община Златица – Стоян Николов Генов;
Община Ихтиман – Иванко Петров Пендезов;
Община Костенец – Емил Даскалов;
Община Правец - Румен Илиев Гунински;
Община Пирдоп - Ангел Пенчов Геров;
Община Самоков - Владимир Владимиров Георгиев;
Община Своге – Цветомир Лазаров Борисов;
Община Сливница – Георги Сепелинов Георгиев;
Община Копривщица - Любомир Тодоров Цеков;
Община Костинброд - Благой Робертов Благоев;
Община Чавдар - Григор Ненов Даулов;

София град
Столична община – Мая Божидарова Манолова;
Р-н „Банкя“ - Иво Василев Пиперов;
Р-н „Витоша“ - Александър Любомиров Кьосевски;
Р-н „Възраждане“ - Иван Янчов Таков;
Р-н „Връбница“ - Владимир Минчев Петров;
Р-н „Изгрев“ - Делян Младенов Георгиев;
Р-н „Илинден“ - Георги Александров Томов;
Р-н „Искър“ - Борис Цветков Цветков;
Р-н Красна поляна“ - Георги Миланов Миланов;
Р-н „Красно село“ - Николай Милчев Николов;
Р-н „Кремиковци“ - Цецка Димитрова Кочкова;
Р-н „Лозенец“ - Николай Вельов Велчев;
Р-н „Люлин“ - Мая Кирилова Александрова;
Р-н „Младост“ - Стефан Кирилов Стефанов;
Р-н „Надежда“ - Стоян Емилов Цветков;
Р-н „Нови Искър“ - Милко Николаев Панов;
Р-н „Оборище“ – Васил Божидаров Цопов;
Р-н „Овча купел“ - Ангел Петров Маринов;
Р-н „Панчарево“ - Радко Цветанов Петров;
Р-н „Подуяне“ - Веселин Вячеславов Жеков;
Р-н „Сердика“ - Янко Иванов Янков;
Р-н „Слатина“ - Димитър Петков Главинов;
Р-н „Средец“ - Иван Митьов Виделов;
Р-н „Студентски“ - Георги Емилов Йорданов;
Р-н „Триадица“ - Александър Вачев Петров;

Област Стара Загора
Община Стара Загора - Проф. д-р Иван Стоянов Върляков;
Община Братя Даскалови - Веселин Митков Калчев;
Община Гурково - Стоян Бонев Николов;
Община Гълъбово – Николай Тонев Колев;
Община Казанлък – Стоян Асенов Петров;
Община Мъглиж - Златко Димитров Острешев;
Община Николаево - Косьо Христов Косев;
Община Опан - Минчо Динев Чавдаров;
Община Павел баня - Иван Желев Михайлов;
Община Раднево - Красимир Кънев Куртев;
Община Чирпан - Гено Николов Генов;

Област Търговище
Община Търговище - Рая Георгиева Матева;
Община Антоново - Румен Василев Рафаилов;
Община Попово – Людмил Димитров Веселинов;
Община Омуртаг - Павлинка Иванова Тасева;
Община Опака – Иван Неделчев Вълчев;

Област Хасково
Община Хасково - Коста Петков Стоев;
Община Димитровград - Георги Стайков Стайков;
Община Ивайловград – Йордан Николов Араджиев;
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Община Свиленград - Стамо ДимитровДимитров;
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Община Тополовград - Янко Атанасов Илиев;
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Община Велики Преслав - Александър Горчев Александров;
Община Върбица - Стоян Георгиев Димитров;
Община Каолиново - Ердиван Шефкет Адем;
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Област Ямбол
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Община Болярово - Христо Димитров Христов;
Община Елхово - Стоянка Иванова Маджарова;
Община Стралджа - Йордан Койчев Йорданов;
Община Тунджа - Георги Стоянов Георгиев;

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