Кандидат- кметовете на БСП по области и общини

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Малката Бирма отскачал до София преди ареста До София преспокойно си е отскачал Георги Станоев - Малката Бирма, докато официално прокуратурата го издирва по цял свят, показа проверка на "България Днес". Повод за похожденията му са бизнес дела, показват документи, публикувани в Търговския регистър. Официално Малката Бирма повече от година е в списъка на Интерпол във връзка с разследването

Гришо скара бившите си гаджета Серина и Никол Бившите половинки на Григор Димитров - Серина Уилямс и Никол Шерцингер, се скараха заради него! Най-добрият ни тенисист стана причина за края на едно дългогодишно приятелство. Преди няколко месеца той се раздели с Никол. Явно краят на връзката им не е бил никак лек за двамата и те не поддържат никакъв контакт.