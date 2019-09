Избраха Кристалина Георгиева за директор на МВФ, Борисов веднага я поздрави

МВФ официално обяви, че Кристалина Георгиева е избрана за управляващ директор. „За мен е голяма чест, че бях избранa за изпълнителен директор на МВФ и съм благодарна за доверието, което глобалното членство на Фонда и Изпълнителният съвет ми оказаха. Искам да отдам почит на предшественичката си Кристин Лагард, велик лидер и скъп приятел, чиято визия и неуморен труд допринесоха толкова много за непрекъснатия успех на Фонда", каза Георгиева в изявление по повод избирането си. "Твърдо вярвам, че МВФ съдейства за осигуряване на стабилността на световната икономическа и финансова система чрез международно сътрудничество", каза още тя. "Днес Управителният съвет на Международния валутен фонд одобри Кристалина Георгиев за позицията на управляващ директор на финансовата институция. Това е огромно постижение за България. Сърдечно я поздравявам и съм убеден, че ще се справи прекрасно с ръководенето на една от най-големите световни институции", написа във фейсбук по повод избирането й премиерът Бойко Борисов. Ройтерс съобщи, че тя се е представила отлично по време на интервюто и успяла да убеди висшия мениджмънт, че може да поеме управлението на фонда. Източник на Ройтерс от борда на МВФ заяви, че Георгиева “убеди борда, че е лидерът, от който се нуждае институцията, и ще бъде силен защитник на многостранната система”. Гласуването след изслушването е церемониално при наличието на неформално одобрение от висшия мениджмънт на фонда, твърди Ройтерс. Георгиева сменя на високия пост Кристин Лагард, която бе първата жена, оглавила МВФ през 2011 г. Лагард бе начело на фонда по времето на европейската дългова криза. “Десноцентристки политик, израснала в България при комунизма, Георгиева си изгради репутация по време на дейността си за Световната банка, където сега е в отпуск от длъжността си на главен изпълнителен директор по време на процеса на номиниране в МВФ, и в Европейската комисия - като упорит технократ, шампион по отношение на равенството между половете и лидер в глобалната борба срещу изменението на климата”, написа Ройтерс в деня на избора на Георгиева. Агенцията прогнозира, че тя ще се “сблъска с множество предизвикателства като ръководител на МВФ, кризисния кредитор в света с един трилион долара огнева мощ”. Сред изброените предизвикателства е и глобалното икономическо забавяне, предизвикано от ескалирането на търговското напрежение между САЩ и Китай. САЩ, които са с най-много права на гласуване в борда, се оттеглиха от многостранните споразумения, пише Ройтерс. Растат рисковете и за много развиващи се пазари като Аржентина, която през 2018 г. получи спасителна вноска от 57 млрд. долара - най- голямата помощ, отпускана от фонда досега, припомня Ройтерс. Българката Кристалина Георгиева достигна до извода, след като в началото получи подкрепата на френския президент Макрон, а след това и на останалата част от ЕС, както и мълчалива подкрепа от САЩ. За да няма пречки пред избора, фондът промени възрастовите ограничения за високия пост.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1 — IMF (@IMFNews) September 25, 2019

.@KGeorgieva on her selection as IMF Managing Director: I am a firm believer in the IMF’s mandate to help ensure the stability of the global economic and financial system through international cooperation. https://t.co/Izt1GVWXBr pic.twitter.com/PHu4QYk0RN — IMF (@IMFNews) September 25, 2019

