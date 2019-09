Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Moutai – Knife-like, Flower-like, Like Nothing at All in the World* Маутай – Нещо като нож, нещо като цвете, изобщо като нищо друго на света* Днес, на официален прием на Министерство на външните работи и китайското посолство в България, се честват 70 годидини от установяването на дипоматически отношения между България и Китай