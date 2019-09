Красота извън клишетата

10 иновативни български компании ще вземат участие в първата по рода си програма за растеж Dare to Scale. Това е инициатива на българския офис на глобалната мрежа Endeavor и е насочена към подпомагане на бизнеси, които вече са преминали през стартъп фазата и са в началото на по-мащабното разрастване на дейността си. Пилотният проект се реализира съвместно с Пощенска банка и и с подкрепата на една от най-големите български софтуерни компании Скейл Фокус и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. В тази рубрика ще ви представим десетте избрани компании.

Преди Сандра и Карла Клинчеви да основат More Noir – български бранд за бански костюми, по-голямата сестра Сандра вече има опит с модата. Била е моден редактор в списание "Amica", а понастоящем в списание "Ева", снимала е куп реклами и е правила костюми за театрални постановки. Работата й над „Братя Карамазови“, например, й носи номинация за „Аскеер“.

Завършила е Central Saint Martins College of Art and Design в Лондон, което е сред най-престижните учебни заведения за мода, дизайн и изобразително изкуство в Европа. А няколко години по-късно и Карла тръгва по същите стъпки, насочвайки се към друг, не по-малко важен бизнес аспект на модата , записвайки Fashion Business в лондонския филиал на италианския Istituto Marangoni. Следващата стъпка е Master in International Business в Grenoble Business School в Лондон, където завършва през 2015г.

Към дамските бански костюми двете сестри се насочват неслучайно. Проучванията им показват, че тази ниша в модния бизнес се развива стремглаво, а през следващите 5 години се очаква пазарът да достигне над 28 млрд. долара.

Паралелно с това възможността за реализация на продукта и в България не е малка, тъй като предлагането е ограничено, а клиентите - с високи изисквания и афинитет към всичко ново и качествено.

Така двете се впускат в това начинание и започват да експериментират със стила, дизайна и материите.

„Стремим се да се държим банските костюми извън клишираните територии. Например употребяваме специална коприна, шифон и други материи, които на пръв поглед не са много популярни за плажно облекло“, казва Сандра. Съвременен прочит претърпява и усещането за сексапил, като се залага на естетиката, която взема превес над голотата.

Моделите са едновременно класически и съвременни, като освен банските костюми тази година момичетата за първи път показват и колекция летни дрехи в отговор на зачестили запитвания от страна на частните им клиенти и модните байери.

Фирмата е създадена преди 3 години и вече продава на няколко места по света – в магазини в сърцето на Лондон, Дубай, Монако, както и на софийската улица „Цар Калоян“. За търговския й успех допринася и онлайн търговията – www.morenoir.com стилен и лесно управляем сайт, чрез който се осъществяват част от продажбите й.

Няколкото колекции на марката, налични в момента, са разработени изцяло от двете, като при ушиването им използват подизпълнители. И докато Сандра се занимава основно с дизайна, Карла е ангажирана с търговската дейност, продажбите и рекламата. А накрая споделят, че всъщност правят повечето неща заедно.

Решават да кандидатстват за програмата на Endeavor Dare to Scale, за да обменят и почерпят нови знания, а и защото искат да преминат на следващ етап и разгърнат потенциала на своя бранд. Това чувстват като вътрешна необходимост - модата е една бързо променяща се територия, в която непрекъснато трябва да се развиваш и адаптираш, за да бъдеш успешен. „Надявам се, че ще усвоим много нови неща от програмата и че ще присъединим поне още един човек към екипа на фирмата“, казват двете.