Кандидатите за кметове 2019

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Вальо Топлото изнася лекции пред съда Димитров поучава 72-годишна експертка филолог Обвиненият в пране на 20 млн. лв. шеф на "Топлофикация" се сдоби с безплатен адвокат Напоителна лекция за значението на сложни банкови термини изнесе Валентин Димитров пред магистратите от Софийския градски съд. Обвиненият в пране на пари ексшеф на столичната "Топлофикация" успя и да препита по немски