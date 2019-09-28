Кандидатите за кметове 2019

Кандидатите за кметове 201928.09.2019 09:00; 24 часа
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Благоевград
Атанас Станкев Камбитов, ГЕРБ
Румен Георгиев Томов, независим, подкрепен от БСП
Албина Алексеева Анева-Томова, ПП МИР
Калоян Томов Ханджийски, “ДБългария - Обединение”
Андон Йорданов Тодоров, Партия на зелените и “Воля”
Иван Янев Ризов, ВМРО
Росен Йорданов Георгиев, НФСБ
Росен Радославов Христов, НДСВ
Валери Бориславов Смиленов, “Нова алтернатива”
Илия Стефанов Илиев, ПП “Свобода”
Людмила Александрова Костадинова, РЗС
Атанас Георгиев Киряков, “Заедно за промяна”
Банско
Георги Иванов Икономов, ГЕРБ
Иван Михайлов Кадев, независим, подкрепен от БСП
Георги Димитров Думанов, ВМРО
Александър Димитров Дурчов, “Напред България”
Белица
Радослав Сабинов Ревански, ДПС
Мустафа Али Калъчов, ГЕРБ
Гоце Делчев
Владимир Кръстев Москов, БСП
Борислав Максимов Пръков, ГЕРБ
Адем Сайди Зърбаш, НДПС
Гърмен
Минка Сабриева Капитанова, БДЦ
Ахмед Мустафов Чолаков, “Воля”
Галип Мехмедов Мисирков, ГЕРБ-БЗНС
Мустафа Мустафа Улан, НДПС
Владимир Иванов Донков, БСП
Ахмед Ахмедов Башев, коалиция “Ние, гражданите”
Феим Ахмед Иса, ДПС
Кресна
Милчо Иванов Караджов, ГЕРБ
Георги Иванов Иванов, независим
Димитър Аспарухов Стоянов, “Атака”
Илиян Борисов Кръстев, СДС
Николай Кирилов Георгиев, БСП - АБВ
Петрич
Димитър Петров Бръчков, ГЕРБ
Любомир Митков Георгиев, БСП и “Възраждане”
Стоян Радков Божинов, ВМРО-БНД
Любомир Иванов Даков - Движение “Заедно за промяната”
Разлог
Красимир Иванов Герчев, ГЕРБ
Александър Огнянов Крайнов, БСП
Сандански
Кирил Андонов Котев, ГЕРБ
Младен Стоименов Тимчев, БСП
Яне Георгиев Янев, РЗС и “Воля”
Атанас Славчев Стоянов, ВМРО
Атанас Илиев Василев, БЗНС
Адон Василев Тодоров, “Нова алтернатива”
Веселин Иванов Янакиев, РДП
Артемида Младенова Присова - “ДБ - Обединение”
Сатовча
Арбен Мустафов Мименов, ДПС
Симитли
Апостол Стефанов Апостолов, Партия на зелените
Струмяни
Славчо Димитров Благоев, ГЕРБ
Емил Димитров Илиев, Обединени замеделци
Красимир Георгиев Станков, Обединена социалдемокрация
Хаджидимово
Лазар Тодоров Папазов, ГЕРБ
Людмил Аспарухов Терзиев, ДПС-НДСВ
Иван Стоилов Сабахлъков, “Възраждане”
Якоруда
Нуредин Мусов Кафелов, ДПС
Ваня Кирилова Гатдерова, ГЕРБ
ОБЛАСТ БУРГАС
Бургас
Димитър Николов, ГЕРБ
Николай Тишев, БСП
Живко Табаков, ДБГ
Константин Бачийски, “Средна европейска класа”
Бойко Миразчийски, НФСБ
Иво Баев, “ДБ - Обединение”
Теодор Шейков, местна коалиция “Ние, гражданите”
Ивайло Атанасов, “Свобода”
Георги Атанасов, “Български социалдемократи”
Владимир Павлов, “Възраждане”
Георги Сталев, АБВ
Айтос
Васил Едрев, ГЕРБ
Ивелин Йорданов, ДПС
Пламен Чолаков, БСП
Камено
Жельо Вардунски, ГЕРБ
Цветомир Петров, БСП
Иван Кузманов, НФСБ
Карнобат
Георги Димитров, независим
Владимир Крумов, ГЕРБ
Тодор Байчев, БСП
Малко Търново
Илиян Янчев, ГЕРБ
Георги Бъклев, БСП
Николай Костуров, “Средна европейска класа”
Несебър
Николай Димитров, независим
Атанас Терзиев, ГЕРБ
Красимир Косев, ПП “Подем”
Поморие
Иван Алексиев, ГЕРБ
Никодим Стоянов, БСП
Янчо Славов, “Движение 21”
Приморско
Димитър Германов, ГЕРБ
Димитър Димитров, ВМРО
Захарина Неделчева, СДС
Стоян Василев, МИР, “Воля”, БЗНС
Руен
Исмаил Осман, ДПС
Вежди Орманов, ГЕРБ
Марийка Петрова, БСП
Созопол
Красимира Германова, ГЕРБ
Тихомир Янакиев, БСП
Георги Пинелов, МИР
Весела Райкова-Грекова, “ДБ - Обединение”
Костадин Мархолев, ВМРО
Виолина Райнова, “Движение 21”
Средец
Иван Жабов, ГЕРБ
Живко Гърков, СДС
Иван Кичев, БСП и “Възраждане”
Сунгурларе
Георги Кенов, ГЕРБ
Хатидже Георгиева, ДПС
Диана Гурева, БСП
Живко Йорданов, “Възраждане”
Царево
Георги Ляпчев, ГЕРБ
Живко Жеков, БСП
Дико Диков, ВМРО
Емил Пейчев, “Гергьовден”
ОБЛАСТ ВАРНА
Варна
Иван Портних, ГЕРБ
Анелия Клисарова, БСП
Димитър Карбов, НФСБ
Костадин Костадинов,“Възраждане”
Николай Евтимов, ВМРО - БНД
Стела Николова, “ДБ - Обединение”
Милена Димитрова, РДП
Цветан Атанасов, Български социалдемократи
Светлозар Николов, “Ние, гражданите”
Добрин Стефанов, “Заедно за промяна”
Костадин Георгиев, Християндемократическа партия
Аврен
Ганчо Илиев Ганчев, НФСБ
Емануил Младенов Манолов, ГЕРБ
Мирослав Сотиров Коларов, БСП
Симеон Димитров Костадинов, “ДБ – Обединение”
Аксаково
Асен Любенов Петков, НФСБ
Атанас Костадинов Стоилов, ГЕРБ
Даниел Любенов Любомиров, БСП
Белослав
Деян Иванов Иванов, ГЕРБ
Росен Ивов Гацин, МИР
Илия Статев Матев, НФСБ и ВМРО - БНД
Ветрино
Димитър Колев Димитров, ГЕРБ
Иван Тодоров Василев, АБВ
Матей Симеонов Матеев, БСП
Вълчи дол
Георги Минчев Тронков, ГЕРБ
Мерткан Аптулов Ибрямов, ДПС
Йордан Стоянов Марков, БСП
Яна Радева Михалева, “Н. Петков”, Обединени земеделци, ЗНС, ССД
Девня
Свилен Янчев Шитов, ГЕРБ
Димитър Валентинов Янев, БСП
Васил Атанасов Иванов, “ДБ – Обединение”
Долни чифлик
Красимира Пенева Анастасова, ГЕРБ
Стефчо Стоянов Стоянов, ВМРО – БНД
Борислав Николаев Натов, инициативен комитет
Дългопол
Георги Киров Георгиев, ГЕРБ
Недялко Илиев Неделчев, НФСБ
Цвета Николаева Костова, АБВ
Емин Али Чакър, НДПС
Емурла Ахмед Емурла, ДПС
Александър Неделчев Александров, БСП
Провадия
Жоро Иванов Илчев, ГЕРБ
Свилен Иванов Горанов, НФСБ
Анатоли Недев Боранов, АБВ Дамян Ташев Неделчев, ВМРО – БНД
Христо Драгомиров Гичев, “Воля”
Хюсни Осман Адем, ДПС
Филчо Кръстев Филев, БСП
Венелин Руменов Михайлов, БСД
Тихомир Иванов Александров, “ДБ – Обединение”
Суворово
Данаил Славчев Йорданов, ГЕРБ
Дамян Монев Райков, НФСБ
Вълчо Добрев Вълчев, БСП
Йордан Петров Йорданов, “ДБ–Обединение”
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново
Даниел Панов, ГЕРБ
Весела Лечева, БСП, АБВ, “Движение 21”
Димитър Маринов, Българско национално обединение
Галя Паунова, БСДП
Милен Михов, ВМРО - БНД
Калоян Янков, “ДБ– Обединение”
Горна Оряховица
Добромир Добрев, ГЕРБ
Явор Божанков, БСП, АБВ, “Движение 21”
Петър Гайдаров, СДС, “Воля”, БЗНС, “Глас народен”
Виктор Азманов, Алтернативата за гражданите
Кирил Кирилов, ВМРО - БНД
Стефчо Алипиев, ДПС
Людмила Илиева, “ДБ - Обединение”
Йордан Михтиев , Движение “Заедно за промяна”
Елена
Дилян Млъзев, ГЕРБ
Сашо Топалов, БСП
Златарица
Пенчо Чанев, ВМРО–БНД
Михаил Ганев, БСП
Стефан Бранзелов, ГЕРБ
Федя Дервишев, ДПС
Георги Джуров, “Воля”
Лясковец
Ивелина Гецова, ГЕРБ
Петър Зангов, “ДБ– Обединение”, “Воля”, НФСБ
Емилия Жилиева, БСП
Васил Христов, ЗС “Ал. Стамболийски”
Павликени
Емануил Манолов, БСП
Ваня Антонова, ГЕРБ
Огнян Георгиев, “Атака”
Елеонора Марева, ДПС
Полски Тръмбеш
Георги Чакъров, инициативен комитет
Анатоли Александров, инициативен комитет
Свищов
Генчо Генчев, независим, подкрепен от ГЕРБ, БСП, ВМРО, ДПС
Георги Марков, “Движение 21”, “Социалдемократи”
Никола Терзиев, инициативен комитет
Даниел Кралев, “Ние, гражданите”
Калин Костов, “Алтернативата на гражданите”, СДС, БДФ, “Н. Петков”, БНД
Ангел Гецов, НФСБ
Светлана Георгиева, ССД
Стражица
Детелина Борисова, ГЕРБ
Румен Стефанов Павлов, БСП
Николай Ангелов, “Движение 21”
Атанас Бъчваров, ДПС
Сухиндол
Димитър Гърбов, ГЕРБ
Пламен Чернев, инициативен комитет
ОБЛАСТ ВИДИН
Видин
Огнян Кирилов Ценков, ГЕРБ
Любомир Асенов Георгиев, БСП
Красимир Асенов Иванов, ДПС
Иван Цветанов Перчински, “ДБ-Обединение”
Ненчо Илиев Нешев, “Възраждане”
Герго Тошев Гергов, “Атака” (ЗС “Ал. Стамболийски”)
Венцислав Павлинов Димитров, Партия на зелените
Иван Пенков Иванов, ВМРО - БНД, АБВ, НФСБ
Цветан Петров Ценков, СДС, НДСВ, ЗНС, БЗНС, БДСР
Богдан Тодоров Гешев, Обединена социалдемокрация
Белоградчик
Ивайло Ангелов Конов, ГЕРБ
Александър Кольов Алексиев, НФСБ
Борис Стефанов Николов, БСП и ДПС
Виолета Илиева Дочкова, “Нова алтернатива”
Бойница
Анета Стойкова Генчева, ГЕРБ
Брегово
Илиян Илиев Бърсанов, ГЕРБ
Милчо Лалов Въков, БСП
Виктор Страхилов Сулов, АБВ
Пламен Алипиев Грозданов, ЗНС
Грамада
Николай Пламенов Иванов, ГЕРБ
Милчо Петров Башев, “Нова алтернатива” и “Воля”
Ваньо Петков Димитров, БСП
Иван Николов Иванов, НФСБ
Димово
Лозан Георгиев Лозанов, ГЕРБ
Наташа Трайкова Стефанова, БСП
Мая Василева Петкова-Борисова, “Обединена социалдемокрация” и СДС
Светослав Венциславов Славчев, “Новото време”
Валери Георгиев Велков, ЗНС
Кула
Владимир Неделков Владимиров, ГЕРБ
Андрей Митков Андреев, БСП
Николай Йончев Петков, “Възраждане”
Макреш
Митко Левчев Антов, БСП
Цветан Рачев Георгиев, ГЕРБ
Красимир Георгиев Кръстев, СДС, БЗНС, ЗНС, БДСР
Веселин Димитров Велков,“Воля”
Ново село
Георги Герасимов Стоенелов, комитет, подкрепен от ГЕРБ
Борислав Тошев Крумов, инициативен комитет
Наташа Савова Ганцова, ДПС
ОБЛАСТ ВРАЦА
Враца
Калин Каменов, ГЕРБ
Момчил Младенов, БСП
Красимир Богданов, ВМРО
Петя Диковска, “Воля”
Искрен Дилов, “Ние гражданите”
Борован
Десислава Тодорова, СДС, ДПС, “Воля”
Петър Станев, БСП
Иван Костовски, ГЕРБ
Бяла Слатина
Иво Цветков, ГЕРБ
Борислав Попов, БСП
Ценко Чоков, “Новото време”
Козлодуй
Маринела Николова, ГЕРБ
Анатолий Абаров, БСП
Румен Маноев, независим
Криводол
Петър Данчев, Коалиция земеделци и БДЦ
Христо Доков, ГЕРБ
Иван Иванов, БСП
Марин Методиев, “Ние гражданите”
Мездра
Генади Събков, БСП
Мирослав Захариев, независим, подкрепен от ГЕРБ
Иван Аспарухов, АБВ, “Воля” и ЗНС
Надежда Йорданова, СДС, НФСБ и БСД “Радикали”
Мизия
Валя Берчева, ГЕРБ
Виолин Крушовенски, БСП
Христо Пировски, НФСБ
Оряхово
Росен Добрев, ГЕРБ
Станка Пирянкова, БСП
Робертино Маринов, ВМРО
Роман
Валери Стаменов, БСП
Тихомир Тодоров, ГЕРБ
Валери Ролански, АБВ и коалиция
Красимир Петков, ВМРО
Хайредин
Силвия Крумова, ГЕРБ
Борис Тодоров, БСП
Тодор Алексиев, “За община Хайредин”
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Таня Христова, ГЕРБ
Ивелин Николов, БСП, АБВ
Пепа Сомлева, “Ние, гражданите”
Мария Йорданова Митева, “Воля”
Григор Григоров, “ДБ - Обединение”
Недялко Стоев, ВМРО-БНД, СДС
Дряново
Николай Минчев, “Атака”
Венцеслав Зимпаров, БДС “Радикали”
Мирослав Семов, инициативен комитет
Трифон Панчев, БСП, АБВ, “Български социалдемократи”, “Заедно за промяна”
Севлиево
Радослава Мичева, “Атака;
Светлана Георгиева, “Ние, гражданите”
Иван Иванов, ГЕРБ
Ахмед Мехмедов, ДПС
Митко Гълъбов, “Движение за радикална промяна Българска пролет”
Богомил Петков, инициативен комитет
Росен Цветков, НФСБ, БДС “Радикали”
Недко Георгиев, ВМРО-БНД, “Баста”
Трявна
Драгомир Николов, Алтернативата на гражданите, “Движение 21”
Гергана Ганчева, “Български социалдемократи”
Татяна Рачева, БСП МИР, АБВ
Асен Борисов, “Атака”
Георги Николов, НФСБ
Янко Денев, “Гергьовден”
Силвия Кръстева, ВМРО–БНД
Людмил Бучев, “Баста”
Мария Пенева, ГЕРБ
Антоан Згрипаров, СДС
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Добрич
Георги Петков, БСП
Детелина Симеонова, ВМРО
Йордан Апостолов, НФСБ, АБВ, ЗС “Ал. Стамболийски”
Йордан Йорданов, ДБГ, НДСВ, ССД, “Глас народен”
Надежда Петкова, ГЕРБ, СДС
Нежля Амди-Ганева, ДПС
Ивелин Стоянов Иванов, “Воля”
Николай Бекяров, “Възраждане”
Вяра Николова-Момчева, “Ние, гражданите”
Балчик
Атанас Илиев Атанасов, ВМРО, ГЕРБ, СДС
Николай Добрев Ангелов, Инициативен комитет
Генерал Тошево
Росица Иванова Стоянова, ГЕРБ, СДС
Коста Иванов Костов, ПП “Н. Петков”, ЗНС
Димчо Господинов Кръстев, “Атака”
Петър Стоянов Атанасов, ВМРО-БНД
Иван Гавраилов Петров, “Воля”
Валентин Вълчев Димитров, БСП
Стойо Йорданов Стоев, “ДБ- Обединение"
Община Добричка
Дико Иванов Иванов, ГЕРБ
Соня Иванова Георгиева, БСП
Ердинч Илияз Хаджиев, ДПС
Деньо Паскалев Славов, БЗНС
Стоян Димов Пенев, “Ние, гражданите”
Каварна
Нина Ставрева, БСП
Йордан Стоянов, ГЕРБ, СДС
Красимир Кръстев, НФСБ
Елена Балтаджиева, ВМРО
Дарина Маринова, “Атака”, АБВ
Миглен Манолов, “Воля”
Димитър Стойчев, “Ние, гражданите”
Веселина Енчева, “Движение 21”
Милена Бончева, независим
Крушари
Илхан Мюстеджеб, ДПС
Здравко Здравков, БСП
Тервел
Симеон Георгиев Симеонов, ГЕРБ
Пламен Христов Желязков, БСП
Аксел Невзат Наз-Исмаилова, ДПС
Станимир Недков Любенов, независим
Костадин Николов Станчев, ВМРО–БНД
Шабла
Мариян Жечев, ГЕРБ
Деян Димитров, БСП
Георги Стефанов Георгиев, НФСБ
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Кърджали
Хасан Азис Исмаил, ДПС
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ
Стоян Петков Георгиев, ДБГ
Иван Стефанов Кадънков, “Воля”
Мехмед Осман Ходжа, ДОСТ
Милко Петров Багдасаров, БСП
Иван Тонев Коларов, СДС
Радослав Иванов Милев, “ДБ- Обединение"
Ардино
Адам Драганов Персенски, ГЕРБ
Неждет Хасанов Хабибов, ДОСТ
Изет Изет Шабан, ДПС
Димитрина Петрова Александрова, БСП
Джебел
Ервин Енвер Хасан, ГЕРБ
Лютви Мюмюн Якуб, ДОСТ
Неджми Ниязи Али, ДПС
Ясен Илиянов Устренски, БСП
Алиосман Яшар Алиосман - “ДБ - Обединение”
Сабахатин Сали Гьокче - инициативен комитет
Кирково
Исмаил Ахмедали Муса, НДПС
Красимир Асенов Хаджиев, ГЕРБ
Назиф Мехмед Юсеин, ДОСТ
Шинаси Мехмед Сюлейман, ДПС
Бисер Каменов Николов, БСП
Крумовград
Венета Миткова Добрева, ГЕРБ
Нериман Шабан Айдън, ДОСТ
Себихан Керим Мехмед, ДПС
Иван Стойчев Мамирев, БСП
Момчилград
Димитър Тодоров Кадиев, ГЕРБ
Сали Шабан Ибрям, ДОСТ
Илкнур Кязим Мюмюн, ДПС
Дойчо Стефанов Гелимачев, БСП
Черноочене
Ниязи Бекир Раиф, ГЕРБ
Ахмед Ариф Хасан, ДОСТ
Айдън Ариф Осман, ДПС
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Кюстендил
Петър Паунов, ГЕРБ, СДС, ВМРО, ДБГ, ЗНС, “Обединени земеделци”
Здравко Милев, независим, подкрепен от БСП
Ива Накова, “Възраждане”
Младен Ризов, “Заедно за промяната”
Дупница
Методи Чимев, ГЕРБ
Пламен Соколов, “Заедно за промяна, ВМРО, НФСБ, БЗНС, БДС “Радикали”, “Обединена социалдемокрация”, НДСВ, “Движение 21”
Георги Градевски, АБВ
Ани Вакъвчиева, ЕНП
Методи Стойнев, БНД
Иво Ников, “ДБ - Обединение”
Първан Дангов, БСП
Кочериново
Иван Минков, ГЕРБ
Иван Чонев, НДСВ
Васил Стамболийски, ВМРО
Костадин Катин, “Воля”
Слави Христов, “Нова алтернатива”
Станислав Горов, БСП
Невестино
Димитър Бальовски, ГЕРБ
Димитър Стаменков, инициативен комитет
Рила
Георги Кабзималски, ГЕРБ
Атанас Мешев, “Воля”
Владимир Владимиров, БСП
Сапарева баня
Явор Дамянов, БСП
Калин Гелев, ГЕРБ
Костадин Николов, независим
Трекляно
Радко Петрунов, БСП
Ани Симеонова, ГЕРБ
Митко Димов, ВМРО
Надка Стоичкова, НДСВ
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Ловеч
Корнелия Маринова, ГЕРБ
Иван Първанов, НДСВ
Виктор Стойчев, ВМРО
Радина Банкова, БСП
Росен Костов, “Глас народен”
Сурай Велиева, ДПС
Кирил Гумнеров, “Български социалдемократи”
Петър Магеранов, “Възраждане”
Георги Митев, СДС
Априлци
Иван Пиров, АБВ
Христо Христов, ЗС “Ал. Стамболийски”
Димитър Кокошаров, НФСБ, СДС, БДС “Радикали”, ДБГ
Тихомир Кокенски, ГЕРБ
Деница Николова, БСП
Летница
Иван Денчев, Обединена социалдемокрация
Красимир Джонев, независим, Валентин Иванов, ДПС
Луковит
Иван Грънчаров, ГЕРБ
Петър Гаджев, ДПС
Георги Антонов, Партия на зелените
Бистра Лазарова, БСП
Тетевен
Радослав Христов, “Глас народен”
Милен Милев, “Напред България”
Иван Цветков, Партия на зелените
Мадлена Бояджиева, ГЕРБ
Иван Иванов, “Воля”
Гриша Нинов, БСП
Марин Генов, “Заедно за промяна”
Троян
Донка Михайлова, БСП
Иван Миховски, ГЕРБ
Николай Тодоров, “Глас народен”
Угърчин
Станимир Петков, ГЕРБ
Борислав Патарински, БСП
Красимир Присадашки, Българско национално обединение
Валентин Вълчев, ЗНС
Ябланица
Мирослав Данов, БЗНС
Симо Иванов, ГЕРБ
Димитър Драганов, БСП
Найден Найденов, Обединена социалдемокрация
ОБЛАСТ МОНТАНА
Mонтана
Златко Софрониев Живков, ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС
Любомир Тодоров Иванов, “Воля”, ЗС “Ал. Стамболийски”
Николай Георгиев Николов, НФСБ
Митко Стоянов Стоянов, “Ние, гражданите”
Илия Замфиров Илиев, БСП
Найден Валентинов Найденов, “Възраждане"
Берковица
Мадлена Георгиева Борисова, “Ние, гражданите"
Димитранка Замфирова Каменова, ГЕРБ
Иван Георгиев Ташков, независим
Милчо Михайлов Доцов, Обединена социалдемокрация
Бойчиновци
Деян Младенов Георгиев, НДСВ (ДПС, “Новото време”)
Светлин Алексиев Сретениев, “Българска нова демокрация”
Славей Иванов Костадинов, ССД
Роза Стефанова Николова, “Ние, гражданите”
Мария Ванюшева Димитрова, ГЕРБ
Петя Георгиева Първанова, БСП
Брусарци
Евстати Димитров Младенов, “Ние, гражданите”
Наташа Михайлова Младенова, ГЕРБ
Румен Йосифов Савов, БСП
Вълчедръм
Красимир Иванов Бенковски, “Новото време”
Илиян Борисов Лашков, ВМРО
Иван Христов Барзин, ЗС “Ал. Стамболийски”
Сашо Василев Бункин, “Воля"
Петър Сашков Петров, ДПС (НДСВ)
Вършец
Любомир Георгиев Първанов, БДМ
Иван Михайлов Лазаров, ГЕРБ
Митко Борисов Тимчев, ПП МИР
Благовест Радославов Христов, “Воля”
Латинка Салтирова Симова, БСП
Георги Дамяново
Иван Любенов Иванов, НФСБ
Нина Пламенова Петкова, ГЕРБ
Светослав Георгиев Илиев, БСП
Филип Иванов Борисов, БНД, “Нова алтернатива"
Лом
Иван Нацков Александров, БСДП
Георги Гаврилов Георгиев, ГЕРБ
Десислава Викторова Александрова, БСП
Венета Цветанова Йорданова, “ДБ-Обединение"
Медковец
Венцислав Евгениев Куткудейски, БСП
Чипровци
Ангел Стоянов Ангелов, “Новото време”
Пламен Макавеев Петков, ГЕРБ
Йорданка Иванова Тодорова, БСП
Якимово
Георги Миланов Георгиев, ГЕРБ
Петър Василев Антимов, БСП
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Пазарджик
Атанас Георгиев Шопов, “Алтернативата на гражданите”,
АБВ, “Движение 21”
Благо Атанасов Солов, БСП,
ЗНС, Партия на зелените, СДП НФСБ, “Българската пролет”
Тодор Димитров Попов,“Новото време”
Цанко Кирилов Бангьозов, “Атака”
Иван Дойчев Панайотов, ГЕРБ
Арлин Григоров Антонов,“Български социалдемократи”
Николай Евтимов Янев,“ДБ-Обединение”
Батак
Петър Крумов Паунов, АБВ
Атанас Гълев Коларов, ГЕРБ
Горчо Боянов Станков, БСП
Белово
Васил Петров Савов, ГЕРБ
Костадин Георгиев Варев, “Гергьовден”, СДС
Стойко Стойчев Стефанов,
“Алтернативата на гражданите”, БСП, АБВ, “Движение 21”
Брацигово
Костадинка Димитрова Найденова, ДБГ и ССД
Соня Петрова Мишева, АБВ
Мария Стоянова Мадарова, “Нашият град”
Надежда Борисова Казакова, ГЕРБ
Николай Василев Чалъков, ЗС “Ал. Стамболийски”
Илия Иванов Милушев, БСП
Вълчо Иванов Шопов, “ДБ-Обединение”
Велинград
Цветко Благов Петлов, “Атака”
Иван Георгиев Лебанов, ВМРО
Костадин Тодоров Коев, ГЕРБ
Сергей Манушов Кичиков, ДПС
Филип Георгиев Ангелов, инициативен комитет
Мария Александрова Рангелова, БСДП, ЗС “Ал. Стамболийски”
Лесичово
Мария Василева Затямина, ВМРО
Серьожа Николов Лазаров, ГЕРБ
Ангел Димитров Дудов, “Воля”
Тодор Лазаров Радев, БСП
Панагюрище
Никола Иванов Белишки, ГЕРБ
Станимир Добрев Велчев, БСП
Пещера
Николай Йорданов Зайчев, ГЕРБ
Йордан Стоянов Младенов, БСП
Димитър Николов Батаклиев, “ДБ-Обединение”
Николай Йорданов Пенев, ВМРО-БНД, СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ
Ракитово
Костадин Щерев Холянов, БЗНС
Ангел Асенов Кожухаров, “Нова алтернатива”
Георги Спасов Тупаров, “Алтернативата на гражданите”
Росица Ангелова Рускова, ГЕРБ
Димитър Бойков Топалов, “Воля”
Димитър Иванов Делиев, “ДБ-Обединение”
Септември
Петя Николаева Цанкова, БСП, Партия на зелените, “Българската пролет”
Марин Василев Рачев, Обединени земеделци, ГЕРБ, ВМРО, НФСБ
Иванка Николова Кърджийска, “Алтернативата на гражданите”
Махмуд Рамадан Салим, ДПС
Стрелча
Георги Кирилов Павлов, инициативен комитет
Стойно Проданов Чачов, АБВ
Дечо Найденов Спасов, ГЕРБ
Иван Николов Божков, ЗС “Ал. Стамболийски”
Иван Николов Радев, БСП
Сърница
Неби Реджеп Бозов, ДПС
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Перник
Вяра Михайлова Церовска, ГЕРБ
Станислав Иванов Владимиров, БСП
Васил Цветков Павлов, НФСБ
Людмила Николова Велинова, Партия на зелените
Костадин Крумов Костадинов, “Заедно за промяна”
Велизар Венциславов Варадинов, “ДБ-Обединение”
Мария Маринова Иванова, ЕНП (“Н. Петков”, БЗНС и БДФ)
Брезник
Венета Симеонова Петрова, БСП (АБВ)
Васил Михайлов Узунов, независим
Лъчезар Борисов Лазов, ВМРО
Земен
Димитър Симеонов Сотиров, ГЕРБ
Румен Петров Василев, ВМРО-БНД, “Воля"
Монка Иванова Стойнева, БСП, АБВ, “Атака”
Радомир
Пламен Станков Алексиев, ГЕРБ
Силвия Иванова Мирчева, независим
Васил Огнянчов Джоргов, БЗНС
Калин Христов Иванов, ВМРО-БНД, БДЦ
Владимир Ангелов Тренев, БСДП
Венислава Петрова Венева, Партия на зелените
Евдокия Славчова Асенова, БСП
Емил Георгиев Крумов, “ДБ-Обединение”
Трън
Цветислава Димитрова Цветкова, ГЕРБ
Александър Христов Христов, БСП
Александър Митков Алексиев, ВМРО-БНД, “Воля”
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Плевен
Георг Леонидов Спартански, инициативен комитет
Мирослав Николов Петров, ГЕРБ
Илиян Славейков Йончев, БСП
Цветан Методиев Антов, АБВ
Иван Тодоров Нинов, СДП
Адриан Христов Асенов, “Атака”
Калин Николов Поповски, ВМРО
Румен Недялков Дечев, “Възраждане”
Пламен Дилов Дилов, ЗС “Ал. Стамболийски”
Любомир Георгиев Маринов, “Ние, гражданите”
Белене
Милен Павлов Дулев, ГЕРБ, БЗНС, ВМРО, НФСБ
Момчил Недялков Спасов, БСП
Красимир Франчешков Грунчев, АБВ
Красимир Петков Тодоров, “Възраждане”
Емил Петров Михайлов, Обединени земеделци и СДС
Гулянци
Виолин Маринов Иванов, НФСБ
Маргаритка Цветанова Кирова, АБВ
Лъчезар Каменов Крумов, ВМРО - БНД
Асен Георгиев Нанков, ГЕРБ
Лъчезар Петков Яков, БСП
Виолин Драганов Цветанов, БЗНС, “ДБ - Обединение”, ДБГ
Долни Дъбник
Ани Тодорова Спасова, “Атака”
Ивайло Иванов Христов, ВМРО-БНД
Генади Кръстев Петков, ГЕРБ
Мирослав Максимов Методиев, ДПС
Зорница Димова Йоткова, БСП
Иван Димитров Ветов, “Н. Петков” и БЗНС
Долна Митрополия
Поля Василева Цоновска, ГЕРБ, БЗНС, ВМРО-БНД, СДС
Светла Милчева Телефонска, БСП
Цветослав Василев Христов, “Атака”
Искър
Венцислав Андреев Мариновски, ВМРО-БНД
Ива Венциславова Христова, ГЕРБ
Ивайло Славов Радоловски, “Воля”
Валентин Василев Йорданов, БСП, АБВ, “Атака”
Кнежа
Илийчо Пламенов Лачовски, ГЕРБ
Албена Александрова Методиева, ДПС
Славей Кирилов Тоширов, БСП
Николай Иванов Дамяновски, Обединена социалдемокрация, АБВ, “Воля”
Левски
Дочко Димитров Дочев, ГЕРБ
Любка Веселинова Александрова, БСП
Здравко Тодоров Дафинов, СДС, ВМРО, ДБГ, БЗНС
Александър Филипов Филипов, НФСБ
Тома Юлиянов Терзиев, ДПС
Християн Боянов Стефанов, Обединена социалдемокрация
Никопол
Валерий Димитров Желязков, ГЕРБ, ВМРО-БНД
Ивелин Маринов Савов, БСП
Любомир Димитров Мачев, АБВ
Илиян Тодоров Захов, “Воля”
Айтунч Орханов Османов, ДОСТ
Ахмед Мехмедов Ахмедов, ДПС
Пордим
Детелин Радославов Василев, ГЕРБ, АБВ, ВМРО-БНД, БЗНС
Илиян Давидов Александров, БСП
Ангел Манолов Апостолов, независим
Красимир Димитров Тунев, “Мир”
Червен бряг
Цветан Костадинов Димитров, ГЕРБ
Петър Петков Петров, БСП
Данаил Николов Вълов, ДБГ
Цветозар Маринов Георгиев, “Българската пролет”
Иван Галинов Янчев, “Новото време”
Драгомир Петков Якимов, “Атака”
Пламен Иванов Спасов, ВМРО
Милен Николаев Маринов, “Възраждане”
Христо Георгиев Гешов, Обединена социалдемокрация
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Пловдив
Здравко Димитров, ГЕРБ
Славчо Атанасов, НФСБ, ВМРО
Николай Радев, БСП
Никола Цветков, “Воля”
Дани Каназирева, Съюз за Пловдив
Николай Бухалов, Кауза “Пловдив”
Георги Колев, ЗС “Ал. Стамболийски”
Атанас Костов, “ДБ-Обединение”
Мехмед Хюсеин Дерменджи, Обединена социалдемокрация
Илия Зюмбилев, БЗНС
Георги Гюлеметов, “Възраждане”
Любомира Ганчева, АБВ
Милен Арсенов Иванов, ДПС
Димитър Спилков, Християнреформистка партия
Асеновград
Асен Асенов, Обединена социалдемокрация
Христо Грудев, ГЕРБ
Емил Караиванов, БСП
Танер Алимолла, “Демократи за отговорност, свобода и толерантност”
Паскал Терзиев, СДС-БСДП
Христо Бозов, “Воля”, АБВ
Милко Мелков, НФСБ, ВМРО
Дамян Борисов, “ДБ-Обединение”
Ферди Кадир, ДПС
Брезово
Филип Георгиев, “Воля”
Калин Калапанков, БСП
Христо Енков, ГЕРБ
Аргир Вълчев, СДС, ВМРО, БЗНС
Кричим
Теодора Кирякова, БСП
Васил Кузев, НФСБ
Атанас Калчев, “Нашият град”
Атанас Бъбаров, ГЕРБ
Сюзан Моллаюсеин, ДПС
Калояново
Георги Георгиев, СДС, БДЦ
Кръстю Кодошев, БСП
Пламен Николов, НФСБ
Ивайло Кръстев, ГЕРБ
Карлово
Тончо Бонев, “Българската пролет”
Виолета Иванова, “Евророма”
Вълю Вълев, НДПС
Кеазим Козарев, “Демократи за отговорност, свобода и толерантност”
Манол Манолов, БСП
Димитър Шивиков, ВМРО
Емил Кабаиванов, СДС, ГЕРБ
Куклен
Елена Филева, ЗС “Ал. Стамболийски”, НФСБ, СДС, АБВ
Наил Рустем, “Демократи за отговорност, свобода и толерантност”
Мария Белчева, ГЕРБ
Тефика Реджебова, ДПС
Здравко Куманов, ВМРО-БНД
Йордан Попов, БСП
Лъки
Недялка Узунова, “Воля”
Йордан Куцев, ГЕРБ
Илия Данчев, ЗНС
Валентин Симеонов, ДПС
Софка Янкова, “Движение Заедно за промяна”
Станимир Янков, “Гергьовден”
Бисер Русев, БСП
община "Марица"
Димитър Иванов, ГЕРБ, Обединени земеделци
Виолета Христодулова, БСП
Иван Семерджиев, Български съюз за директна демокрация
Васил Василев, ЗНС
Галина Тошева, “ДБ-Обединение”
Георги Какалов, ВМРО-БНД
Анастас Димитров, НФСБ
Първомай
Асен Кичуков, ГЕРБ
Ангел Папазов, СДП
Николай Митков, БСП
Митко Хубинов, ЗС “Ал. Стамболийски”
Христо Вълчев, СДС
Мурат Али, ДПС
Перущица
Мария Витанова-Вълканова, ГЕРБ
Ради Минчев, “ДБ-Обединение”
Димитър Мишев, БСП, АБВ, ЗС “Ал. Стамболийски”
Йордан Златков, НФСБ
Николай Баков, “Воля”
Раковски
Павел Гуджеров, ГЕРБ
Стефан Пансов, ВМРО-БНД
Стефан Марушкин, БСП
Йовко Кабов, “Воля”
Костадин Иванов, АБВ, НДСВ
община “Родопи”
Пламен Спасов, ГЕРБ
Лидия Гимишева, “Заедно за промяна”, “Воля”, ССД, “Кауза Пловдив”
Пламен Кабаков, ЗС “Ал. Стамболийски”
Георги Цанков, “Обединени земеделци”, СДС, ВМРО-БНД
Неази Таир, ДПС
Павел Михайлов, БСП, АБВ
Трендафил Бакалов, НФСБ
Садово
Димитър Здравков, БСП
Георги Буков, ГЕРБ
Сопот
Георги Григоров, ГЕРБ
Христо Цолев, “Възраждане”
Станислав Стоенчев, БСП
Веселин Личев, ВМРО-БНД
Деян Дойнов, “Воля” (ЗС “Ал. Стамболийски”)
Стамболийски
Георги Мараджиев, ГЕРБ
Венера Башова, БСП
Йордан Алексиев, ВМРО-БНД
Атанас Мавродиев, МИР
Стоян Таслаков, “Възраждане”
Съединение
Атанас Балкански, ГЕРБ
Даниел Кацарски, ВМРО-БНД
Георги Руменов, ОБТ- лейбъристи, АБВ, “Воля”
Пенчо Дерузов, БСП
Хисаря
Пенка Дойкова, Партия на зелените
Гатьо Султанов, Социалистическа партия “Български път”
Ива Вълчева, БСП
Димитър Кацарски, ВМРО-БНД
Иван Иванов, “Воля”
Найден Павлов, СДС, АБВ
Пенка Ганева, ГЕРБ
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Разград
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ
Мирослав Тодоров Грънчаров, “ДБ-Обединение”
Левент Али Апти, ДПС
Калоян Руменов Монев, ВМРО, АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД
Георги Димитров Георгиев, НФСБ
Денчо Стоянов Бояджиев, БСП
Завет
Цветалин Младенов Бонев, НФСБ
Сунай Халибрям Караюсеин, ЗНС
Младен Дянков Чакъров, ГЕРБ
Ахтер Сюлейманов Велиев, ДПС
Станислав Веселинов Стоянов, БСП
Исперих
Димитър Николов Димитров, НФСБ
Бейсим Руфад Расим, ЗНС
Росица Цветанова Митева, ГЕРБ
Бейзат Ахмед Мехмед, ДОСТ
Белгин Фикри Шукри, ДПС
Екатерина Великова Димитрова, БСП
Юнуз Ахмед Хаккъ, “ДБ-Обединение”
Кубрат
Павлин Тодоров Петров, “ДБ-Обединение”
Мариета Станимирова Борисова, ГЕРБ
Стефан Бориславов Димитров, Български социалдемократи
Хюсеин Исмаил Карасюлейман, НДПС и БСДП
Денислав Исидоров Белинов, ЗНС
Алкин Осман Неби, ДПС
Мартин Стефанов Обрешков, БСП
Лозница
Айдън Нихадов Шабанов, ГЕРБ
Севгин Назъм Шукри, ДПС
Цветомир Стоянов Савов, БСП
Александър Христов Калинов, “ДБ - Обединение”
Самуил
Абтула Мехмед Абтула, ГЕРБ
Джевдет Ахмед Азис, ДПС
Бюлент Сами Шефкъ, “ДБ-Обединение”
Цар Калоян
Димчо Юнаков Димов, НФСБ
Ариф Руждиев Арифов, ЗНС
Ангел Милков Ангелов, ГЕРБ
Дауд Назиф Аляовлу, ДПС
Найден Хинков Късов, БСП
ОБЛАСТ РУСЕ
Русе
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ
Пенчо Пламенов Милков, БСП
Галин Тодоров Григоров, ВМРО, НФСБ
Мариян Йорданов Димитров, “Подем”
Венцислав Атанасов Ангелов, Българско национално обединение
Даян Валериев Тачев, “Алтернатива на гражданите”
Петър Иванов Иванов, “Възраждане”
Дауд Мехмед Ибрям, ДПС
Деана Георгиева Тонева, “ДБ-Обединение"
Елеонора Николаева Николова, СДС, ДБГ, ССД, БНД и “Движение 21”
Стелиян Богданов Стефанов, МК “Мир”
Бяла
Пеньо Красимиров Ненов, ГЕРБ
Георги Димитров Касабов, БСП
Димитър Николов Петров, СДС
Борово
Валентин Панайотов Великов, ГЕРБ
Кязим Расимов Кязимов, ДПС
Нела Иванова Цветкова, БСП
Емил Атанасов Илиев, “ДБ-Обединение”
Ветово
Петко Иванов Ахмаков, ГЕРБ
Мехмед Хасан Мехмед, ДПС
Пламен Иванов Пенчев, “Ние, гражданите”
Исмаил Джеват Селим, “Мир”
Ремзи Ибрям Карапанли, ДОСТ
Ивайло Евгениев Кадишев, “Заедно за промяна”
Две могили
Божидар Димитров Борисов, ГЕРБ
Ивайло Пенев Иванов, БСП
Николай Христов Христов, “Движение 21”
Байчо Петров Георгиев, ВМРО
Кремена Недкова Любенова, ЗС “Ал. Стамболийски”
Мехмед Руждиев Мехмедов, ДПС
Драгомир Дамянов Драганов, СДС
Начо Димитров Начев, “ДБ-Обединение”
Иваново
Георги Ангелов Миланов, ГЕРБ
Мустафа Мехмедов Алитов, ДПС
Николай Петров Найденов, БСП
Ценово
Петър Георгиев Петров, ГЕРБ
Росен Димитров Миланов, БСП
Емил Иванов Божков, НФСБ
Галина Цветанова Георгиева, “Мир”
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Силистра
Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ
Златко Стефанов Куртев, “ДБ-Обединение”
Момчил Стефанов Неков - БСП, НДСВ, “Българската пролет”, МИР
Димитър Трендафилов Трендафилов, “Алтернативата на гражданите”, ВМРО, Партия на зелените, ЗНС
Алфатар
Янка Стоянова Господинова, ГЕРБ
Мариана Иванова Теодориза, “Воля”
Веселин Димитров Гарабински, БСП
Главиница
Хюсеин Муталиб Хамди, ГЕРБ
Неждет Джевдет Ниази, ДПС
Соня Богданова Петкова, БСП
Дулово
Георги Димитров Йорданов, “Ние, гражданите”
Юксел Осман Ахмед, ГЕРБ
Сезгин Рамис Галиб, ДПС
Петър Георгиев Петров, БСП
Кайнарджа
Любен Жеков Сивев, ГЕРБ
Стоян Енчев Солаков, БСП
Ситово
Янко Цанков Абушев, ГЕРБ
Сезгин Басри Алиибрям, ДПС
Янко Любенов Къров, БСП
Тутракан
Ирена Николова Бонева-Вълчева, “Заедно за промяна”
Димитър Венков Стефанов, инициативен комитет
Ивелин Маринов Русев, ГЕРБ
Нехат Ниязиев Кантаров, ДПС
Данаил Николов Николов, БСП
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Сливен
Стефан Николов Радев, ГЕРБ
Кольо Йорданов Милев, БСП
Йордан Янков Лечков, “Нова алтернатива”
Георги Златев Георгиев, “Атака”
Елена Стефанова Попова, ЕНП
Пламен Стефанов Петров, БСДП
Николай Андреев Кадирев, “Възраждане”
Момчил Димитров Пантелеев, ХДП на България
Доброслав Иванов Иванов, НФСБ - БЗНС
Димитър Петров Сяров, “ДБ-Обединение”
Антоний Николов Андонов, “Баста”, ЗС “Ал. Стамболийски”
Румен Иванов Бозуков, “Заедно за промяна"
Котел
Коста Димитров Каранашев, ГЕРБ
Георги Костов Дедов, БСП
Нова Загора
Николай Георгиев Грозев, ГЕРБ
Румен Христов Христов, БСП
Желязко Младенов Милев, “Баста”
Стоян Стаматов Пенев, “Атака”
Златина Петрова Стойчева, ВМРО
Кремена Руменова Петрова, “ДБ-Обединение”
Сашо Боев Стоянов, НФСБ
Митьо Стоянов Митев, ДПС
Твърдица
Атанас Христов Атанасов, ГЕРБ
Ваня Дечкова Колева, БСП
Иван Георгиев Петров, НФСБ, ВМРО
Мирослав Христов Дяков, “Алтернативата на гражданите”
Методи Симеонов Методиев, “Възраждане”
Милен Илчев Минев, БСДП
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Смолян
Николай Мелемов, ГЕРБ
Стефан Сабрутев, БСП
Кирил Хаджихристев, “Новото време"
Румяна Фиданова, ДПС
Владимир Гърбелов, НФСБ
Петър Кадиев, АБВ
Мирослав Фински, инициативен комитет
Баните
Диана Фиданова, АБВ
Милен Белчев, ГЕРБ
Севдалин Хъшинов, БСП
Ферад Емин, “Новото време”, ДПС, ЗС “Ал. Стамболийски”
Борино
Сафет Терзиев, ГЕРБ
Мустафа Караахмед, ДПС
Девин
Красимир Даскалов, ГЕРБ
Пламен Балталийски, МИР
Здравко Иванов, БСП, ДПС
Доспат
Елин Радев, ГЕРБ
Михаил Танев, АБВ
Арсен Маслев, ДПС
Златоград
Мирослав Янчев, ГЕРБ
Емил Хумчев, БСП
Невена Николова-Александрова, НФСБ
Мадан
Веселин Атанасов, ГЕРБ
Фахри Молайсенов, ДПС
Неделино
Стоян Беширов, НФСБ, “Обединена социалдемокрация”
Боян Кехайов, инициативен комитет
Севдалин Чандъров, АБВ
Христо Петров, ВМРО
Емил Войводов, ГЕРБ
Рудозем
Незиха Хутева, ЗНС, БСП
Радослав Филизов, ГЕРБ
Румен Пехливанов, ДПС
Чепеларе
Боран Хаджиев, ГЕРБ
Панталей Мемцов, БСП
Димитър Янъков, СДС, “ДБ-Обединение”
Славка Чакърова, инициативен комитет
Борислав Киряков, “Атака”
Васил Попов, НФСБ
Росица Черпокова, ВМРО
Анета Пашалиева, ДПС
СОФИЯ-ГРАД
Йорданка Асенова Фандъкова, ГЕРБ, СДС
Мая Божидарова Манолова-Найденова, независима, подкрепена от БСП
Диана Ангелова Димитрова, БЗНС
Волен Николов Сидеров, “Атака”
Георги Стоянов Кадиев, “Свобода”
Петър Николаев Клисаров, “Пряка демокрация”
Георги Венелинов Георгиев, Българско национално обединение
Тодор Иванов Славков, “Напред България”
Минчо Христов Куминев, “Алтернативата на гражданите”
Валери Методиев Григоров, “Ние, гражданите”
Ангел Чавдаров Джамбазки, ВМРО
Младен Александров Младенов, Национална републиканска партия
Тончо Ненков Токмакчиев, Партия на зелените
Николай Георгиев Дренчев, “Възраждане”
Пламен Трифонов Христов, “Воля”
Борислав Александров Игнатов, “ДБ-обединение”
Стефан Титков Иванов, НФСБ
Борис Бориславов Бонев, независим
Радослав Стоилов Каратанчев, независим
СОФИЯ-ОБЛАСТ
Антон
Сашо Найденов Александров, ГЕРБ
Лазар Иванов Лазаров, “Обединени земеделци”
Николай Иванов Николов, “Възраждане”
Атанас Павлинов Захариев, “Заедно за промяна”
Цвятко Георгиев Лумбев, СДС
Андрей Симов Симов, БСП, ВМРО
Божурище
Георги Николаев Димов, “Гергьовден”
Георги Попхристов Димитров, “Нова алтернатива”
Аспарух Асенов Аспарухов, Алтернативата на гражданите
Виолета Илиева Лозанова-Велчева, ВМРО
Весела Владимирова Иванова-Петрова, БСП
Петрана Николова Котупанова, МК “Воля” (ЗНС, “Обединена социалдемокрация”)
Мартин Йорданов Асенов, ГЕРБ и СДС
Ботевград
Георги Цветанов Георгиев, “Инициатива за Ботевградска община”
Васил Христов Гергов, “Нова алтернатива”
Иванка Борисова Томова, “Атака”
Цветан Иванов Миньовски, “Алтернативата на гражданите”
Сашко Михайлов Везенков, ГЕРБ
Иван Александров Гавалюгов, МИР
Веселка Иванова Георгиева-Златева, БСП
Годеч
Радослав Василев Асенов, ГЕРБ
Кирил Петров Иванов, БСП
Румяна Георгиева Борисова, ВМРО-БНД
Горна Малина
Величка Ангелова Ангелова, ДБГ (“Воля”, АБВ)
Ангел Димитров Жиланов, независим
Николай Георгиев Чолаков, ГЕРБ и ВМРО
Долна баня
Владимир Николов Джамбазов, ГЕРБ
Григор Борисов Пандов, “Воля”
Николай Радославов Чернаев, БСП
Драгоман
Андрей Алексиев Иванов, ГЕРБ
Соня Стоянова Дончева, БСП
Ива Емилова Добрева-Чуклева, “Алтернативата на гражданите”
Елин Пелин
Йордан Стоянов Петров, “Атака”
Ивайло Петров Симеонов, ВМРО
Стефан Петров Стоилов, ГЕРБ
Александър Руменов Антонов, “Н. Петков"
Станислав Димитров Димитров, БСП
Георги Любенов Костов, “ДБ-Обединение"
Стефан Григоров Николов, “Алтернативата на гражданите”
Етрополе
Димитър Радославов Димитров, независим
Златица
Ненко Николов Миков, независим
Пламен Георгиев Господинов, независим
Християн Лазаров Григоров, “Глас народен”
Димитринка Иванова Савовска, НФСБ
Магдалена Величкова Иванова, АБВ
Асен Антонов Плахов, ДБГ
Николай Вълков Додеков, ВМРО
Крум Иванов Божков, “Воля”
Стоян Николов Генов, БСП
Стилиян Маринов Иванов, “Заедно за промяна”
Ихтиман
Калоян Ангелов Илиев, ГЕРБ
Иванко Петров Пандезов, БСП
Копривщица
Ангел Костадинов Ангелов, НФСБ
Яко Бобев Банчев, “Алтернативата на гражданите”
Бойка Рашкова Дюлгярова, ГЕРБ
Любомир Тодоров Цеков, БСП
Васил Илиев Янакиев, “ДБ-Обединение”
Иван Николов Лесков, МК “Воля”, ВМРО
Костенец
Пламен Николаев Чолаков, БДЦ
Николай Милков Димов, НФСБ
Лидия Любенова Стоянова, ЗНС
Цветко Ангелов Кутрин, ВМРО
Митко Митков Грозданов, Партия на зелените
Йордан Кирилов Ангелов, ГЕРБ
Стойчо Георгиев Анчин, “Възраждане”
Юлиян Агоп Одажиян, “Воля”
Емил Христов Даскалов, БСП
Красимир Ангелов Донов, “ДБ-Обединение"
Костинброд
Анна Людмилова Радовска, ВМРО, ДБГ, СДС, “Гергьовден”, НФСБ
Мирково
Тодор Харалампиев Тотев, “Алтернативата на гражданите”
Петър Иванов Грохчев, ГЕРБ
Александър Харалампиев Филипов, МИР
Силвия Борисова Стоичкова-Коленцова, “Воля”
Петър Христов Мутафов, БСП
Цветанка Петкова Йотина, СДС
Пирдоп
Станислав Димитров Готев, ЕНП
Васил Димитров Кафеджиев, ЗНС
Антоанета Георгиева Мечкарова, ГЕРБ
Цвятко Банков Михайлов, СДС
Ангел Пенчов Геров, БСП, ВМРО
Правец
Николай Василев Яхов, ГЕРБ
Румен Илиев Гунински, БСП
Самоков
Димитър Георгиев Джелепов, независим
Лъчезар Георгиев Заркин, ССД
Николай Бойчев Веселинов, НПСД
Валентин Мирчов Милушев, ГЕРБ
Владимир Владимиров Георгиев, БСП
Димитър Йорданов Слатински, РДП
Своге
Цветомир Лазаров Борисов, БСП
Емил Кирилов Иванов, “Напред България”
Емил Цветанов Атанасов, АБВ, ВМРО, НФСБ, “Обединена социалдемокрация”, Партия на зелените
Христо Георгиев Йовов, ГЕРБ, СДС
Веселин Запрянов Николов, “ДБ-Обединение"
Сливница
Георги Сеферинов Георгиев, БСП, АБВ
Петър Величков Стойков, ВМРО
Васко Димитров Стоилков, ГЕРБ
Чавдар
Иван Тодоров Нешков, ВМРО
Григор Ненов Даулов, БСП, НФСБ
Челопеч
Алекси Иванов Кесяков, независим
Никола Бенчев Матеев, НФСБ
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора
Живко Веселинов Тодоров, ГЕРБ
Иван Стоянов Върляков, БСП
Антон Димов Андонов, ВМРО
Гергана Величкова Микова, НФСБ
Искра Михайлова Михайлова, “Възраждане”
Камелия Димчева Стаматова-Йовчева, АБВ
Елена Маргаритова Нонева, “Социалдемократи”
Магдалена Владимирова Овчарова, “ДБ-Обединение"
Янко Георгиев Янков, “Алтернативата на гражданите”
Братя Даскалови
Иван Стоянов Танев, “Социалдемократи”
Веселин Митков Калчев, БСП
Гурково
Иван Славов Иванов, ГЕРБ
Стоян Бонев Николов, БСП
Пенчо Харалампиев Пенчев, “Воля”
Мариан Георгиев Цонев, ДПС
Гълъбово
Николай Тонев Колев, ДПС, БСД, БДЦ
Стефан Петков Николов, ГЕРБ
Казанлък
Галина Георгиева Стоянова, ГЕРБ
Стоян Асенов Петров, БСП
Чавдар Костадинов Ангелов, ВМРО
Диян Петров Калайджиев, “Воля”
Методи Йорданов Маринов, “ДБ- Обединение"
Димитър Пламенов Пашев, “Възраждане”
Иван Борисов Дончев, СДС
Мъглиж
Господин Антонов Господинов, ГЕРБ
Златко Димитров Острешев, БСП
Николаево
Косьо Христов Косев, БСП
Николай Дончев Кънев, ГЕРБ
Захари Колев Захариев, НФСБ
Юсеин Юсеинов Юсменов, ДПС
Вълчо Нейков Вълчев, ЗС “Ал. Стамболийски"
Опан
Генчо Колев Донев, ВМРО - БНД
Минчо Динев Чавдаров, БСП
Иван Ганчев Иванов, ГЕРБ
Павел баня
Станимир Христов Радевски, ВМРО
Иса Емин Бесоолу, ДПС
Иван Желев Михайлов, АБВ - БСП
Кръстьо Рачев Захариев, ГЕРБ
Петър Иванов Петров, “ДБ-Обединение"
Осман Шериф Пехливан, НДПС
Раднево
Теньо Желязков Тенев, ГЕРБ
Красимир Кънев Куртев, БСП
Васил Тодоров Василев, МИР (“Гергьовден”, ДПС, БСД)
Чирпан
Ивайло Иванов Крачолов - ГЕРБ, НФСБ, СДС, БЗНС, АБВ, “Социалдемократи”, “Атака”
Гено Николаев Генов, БСП
Орхан Кемалов Асанов, ДПС
Румен Василев Тунанов, “Нова алтернатива”
Росен Василев Иванов, “Заедно за промяна”
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Търговище
Дарин Иванов Димитров, ГЕРБ
Рая Георгиева Матева, БСП и АБВ
Хамди Мехмедов Илязов, ДПС
Светлин Иванов Бонев, “Ние, гражданите”
Антоново
Хайредин Мустафов Мехмедов, ДПС
Стоян Илиев Владимиров, ГЕРБ
Румен Василев Рафаилов, независим
Омуртаг
Ешреф Хасанов Ешрефов, ДПС
Алберт Адалбертов Бутрев, ГЕРБ
Павлинка Иванова Тасева, БСП
Мехмед Хайдин Сеид, НПСД
Опака
Мехидин Мехмедов Кадиров, ДПС
Сабри Салиев Ахмедов, ГЕРБ
Иван Неделчев Вълчев, БСП
Попово
Людмил Димитров Веселинов, “Заедно за промяна”
Танер Мехмед Али, ДПС
Бойко Радев Атанасов, РЗС
Любомир Иванов Гущанов, ГЕРБ
Валентина Кирова Михова, “Воля”
Веселин Несторов Георгиев, “Алтернативата на гражданите”
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Хасково
Станислав Насков Дечев, ГЕРБ
Коста Петков Стоев, БСП
Петър Димитров Дялков, инициативен комитет
Веселин Дочев Белевски, “Глас народен”
Добри Василев Беливанов, ССД
Ростислава Захариева Жекова, ВМРО
Добрин Росенов Башайков, Партия на зелените
Веселин Димитров Илчев, ХДП
Румен Боянов Райчев, ДОСТ
Христо Георгиев Сариев, “Заедно за промяна”
Драгомир Славчев Андонов, “ДБ-Обединение”
Димитровград
Иво Тенев Димов, ГЕРБ
Георги Стайков Стайков, БСП
Стефан Димитров Димитров, “Заедно за промяна”
Иван Костов Евлогиев, МК “Ние, гражданите”
Юлиян Красинов Семерджиев, БДЦ
Велин Стефанов Кръстев, Българска демократична общност
Златко Лозев Костов, “Воля”
Катя Максимова Панева, “ДБ-Обединение”
Ивайловград
Диана Димитрова Овчарова, ГЕРБ
Йордан Николов Араджиев, БСП
Любимец
Анастас Бончев Анастасов, ГЕРБ
Владимир Николов Бамбалов, БСП
Маджарово
Ерджан Сабахтин Юсуф, ДПС
Минерални бани
Теодора Стефанова Тодорова, ГЕРБ
Мюмюн Али Искендер, ДПС
Свиленград
Анастас Валентинов Карчев, ГЕРБ
Михаил Панайотов Калайджиев, ДПС
Стамо Димитров Димитров, БСП
Генчо Динев Генчев, СДП
Любомир Николаев Апостолов, ЕНП
Живко Георгиев Проданов, ВМРО
Христо Ганчев Минков, РЗС
Николина Гълъбова Пехливанова, МК “Воля” - ЗС “Ал. Стамболийски”
Симеоновград
Милена Георгиева Рангелова, ГЕРБ
Никола Ангелов Георгиев, БСП
Мима Иванова Йорданова, “Ние, гражданите”
Стамболово
Стефан Василев Ночев, БСП
Аднан Кязим Йълдъз, ДПС
Зефир Исаев Табаков, ДОСТ
Тополовград
Васил Иванов Сяров, ГЕРБ
Янко Атанасов Илиев, БСП
Наско Ангелов Стоянов, БДЦ
Божин Петров Божинов, “Възраждане”
Харманли
Антон Кирилов Иванов, ВМРО
Мария Иванова Киркова, ГЕРБ
Надежда Борисова Колева-Стойчева, БСП
Петър Тодоров Иванов, “Заедно за промяна”
ОБЛАСТ ШУМЕН
Шумен
Валентин Велиславов Велев, АБВ и СДП
Добромир Веселинов Драев, ДБГ - БНД, ЕНП, ССД, “Глас народен", НДСВ
Добрин Райков Чайлев, “Атака”
Наталия Петрова Стефанова, НФСБ
Митко Найденов Йоцов, “Ние, гражданите”
Стефан Маринов Минков, ВМРО
Любомир Димитров Христов, ГЕРБ
Валентин Методиев Маламов, “Мир”
Николай Йорданов Колев, “Воля”
Четин Хюсеин Казак, ДПС
Венцислав Дянков Венков, БСП
Красимир Благоев Костов, “Български социалдемократи”
Артур Едуард Алтунян, “ДБ-обединение”
Велики Преслав
Желез Славев Железов, БЗНС
Даниел Светомиров Георгиев, НФСБ
Атидже Цанкова Молова, “Алтернативата на гражданите”
Емил Янков Енчев, ВМРО
Янко Стоянов Йорданов, ГЕРБ
Марин Славчев Маринов, “Воля”
Христо Христов Кюркчиев, ДПС
Александър Горчев Александров, БСП
Анатоли Светлинов Стрелков, “Българската пролет”
Станислав Стойчев Йорданов, “ДБ-Обединение”
Венец
Нехрибан Османова Ахмедова, ДПС
Динчер Неджиб Юсуф, ГЕРБ
Сами Мюмюн Карамахмуд, БСП
Върбица
Реджеб Шабанов Алиев, инициативен комитет
Хасан Гюнеров Хасанов, НДПС
Мердин Мустафа Байрям, ДПС
Каолиново
Нида Намъков Ахмедов, ДПС
Назми Ахмед Халид, ГЕРБ
Аляйдин Хасан Сали, ДОСТ и БЗНС
Ердиван Шефкет Адем, БСП
Каспичан
Милена Николова Недева, инициативен комитет
Благовест Весков Йорданов, НФСБ
Юлия Вълчева Добрева-Петрова, ГЕРБ
Зелиха Тургай Марем, ДПС
Иванка Стойнова Найденова, БСП
Илиян Иванов Илиев, “ДБ- Обединение”
Никола Козлево
Ешреф Вели Реджеб, ГЕРБ
Недрет Ибрям Джелил, ДПС
Неджиб Нури Курт, БСП
Нови пазар
Емил Димитров Ангелов, “Алтернативата на гражданите”
Васил Еленков Тонев, “Ние, гражданите”
Ангел Любенов Куцаров, ГЕРБ
Айсел Исмаил Руфад, ДПС
Георги Сашев Георгиев, БСП
Смядово
Биляна Тошкова Маринова, “Воля”
Иванка Петрова Николова, ГЕРБ
Стоян Димитров Шайков, БСП
Хитрино
Нуридин Басри Исмаил, ДОСТ и БЗНС
Фатме Али Джелил, ГЕРБ
Билгин Бюрханов Бакиев, ДПС
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ямбол
Димитър Ангелов Иванов, ГЕРБ
Катя Атанасова Георгиева, БСП
Георги Иванов Славов, Инициативен комитет
Павел Георгиев Додов, СДС, ЗНС
Драгомир Иванов Димов, БЗНС
Кръстьо Панайотов Петров, “Атака”
Иван Димитров Кърцъков, НФСБ
Валентин Цветанов Ревански, “Пряка демокрация”
Йордан Милков Милков, АБВ
Болярово
Петър Христов Христов, ГЕРБ
Христо Димитров Христов, БСП
Елхово
Петър Андреев Киров, ГЕРБ
Стоянка Иванова Маджарова, БСП
Димитър Валентинов Загоров, “Заедно за промяна”
Стралджа
Росица Петкова Стоева, ГЕРБ
Йордан Койчев Йорданов, БСП
Явор Николов Каракостов, НФСБ
Атанас Киров Киров, “Атака”, АБВ
Тунджа
Атанас Христов Христов, МК - ГЕРБ, “Атака”, ЗС “Ал. Стамболийски”,СДС
Георги Стоянов Георгиев, БСП
Иван Георгиев Йоргов, АБВ
Георги Иванов Георгиев, ВМРО
Христо Славов Василев, НФСБ и БЗНС
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