CNPC обяви нови запаси на нефт и газ

Китайската държавна петролна корпорация (CNPC), най-големият производител и доставчик в сектора съобщи, че е проучила нови запаси на нефт и газ, предаде Радио "Китай".

Компанията е открила нефтено находище с над 1 милиард тона запаси в Северозападен Китай. Новите доказани петролни запаси са 358 милиона тона, докато очакваните могат да достигнат 693 милиона тона.

Общо 640 000 тона нефт ще бъдат генерирани от находището тази година, като годишното производство се очаква да достигне 3 милиона в близо бъдеще, каза вицепрезидентът на PetroChina Company Limited, дъщерно дружество на CNPC.

В провинция Съчуан доказаните запази от шистов газ се равняват на 740 милиарда кубични метра. Компанията планира да произведе 7,7 милиарда кубични метра през тази година и разшири добива до 10 милиарда до края на 2019 г.

