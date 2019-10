На 81 години почина актьорът Стивън Мур

Британският актьор Стивън Мур почина на 81 година, съобщиха световните медии. Една от най-известните му роли е в радио сериала "Пътеводителят на галактическия стопаджия".

Сред известните му телевиознни роли The Last Place on Earth, Doctor Who, Mersey Beat и Solo. Неговата дъщеря Робин Мур също е актриса. Известна е с ролите в Waking the Dead, Law & Order: UK, EastEnders, Family Affairs и други.

Има още четири деца - Гай, Хеда, Шарлот и Софи.