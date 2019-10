Стипендии за обучение до 30 % в швейцарски колежи по хотелски мениджмънт и туризъм

Swiss Education Group обединява 5 от най-престижните колежи по хотелски мениджмънт и туризъм в Швейцария, сред които и една кулинарна академия.

Програмите за обучение включват задължителни платени стажове и възможности за престижна кариера в един от най-бързо развиващите се сектори в света, който е и най-устойчив от към възможности за развитие в бързо променящия се свят на дигиталните технологии.

Запознайте се с Швейцарската образователна група по време на информационните семинари, които ще се проведат на следните дати:

• 24.10 София, х-л „Маринела“, 18:30 ч.

• 25.10 Пловдив, х-л „Тримонциум“, 18:30 ч.

• 26.10 Варна, х-л „Графит“, 16:30 ч.

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ!

Swiss Hotel Management School (SHMS), Hotel Institute Montreux (HIM), IHTTI School of Hotel Management and Design и Cesar Ritz Colleges/Culinary Arts Academy ще представят своите програми, които обединяват швейцарските традиции и опит в хотелиерството със съвременните тенденции в мениджмънта.

Колежите, част от Swiss Education Group, попадат в ТОП 20 на най-добрите образователни институции по хотелиерство в света, според QS World University Ranking 2019.

Над 89% от завършилите студенти стават мениджъри или собственици на бизнес в рамките на 5 години след дипломиране.

Учебите заведения предлагат бакалавърски и магистърски специалности в сферата на хотелиерството, туризма, събитийния мениджмънт, бизнеса и кулинарното изкуство. Освен знанията и способностите, които студентите придобиват, те имат възможност да развият своя профил с допълнителна специализация в сферите на:

• финанси

• човешките ресурси

• предприемачеството и управлението на луксозни стоки и брандове.

Програмите се преподават на английски език и включват две платени работни практики в Швейцария или в чужбина.

Два пъти годишно колежите организират международно кариерно изложение, по време на което студентите се запознават лично с бизнес лидери и известни предприемачи от над 120 водещи международни компании като: Ritz-Carlton, Marriot, Kempinski, Tesla, UBS, Emirates Airline, Holiday Inn, Hyatt; Fairmont и др.

Важно! SEG отпуска стипендии до 30% за целия период на обучение, на кандидати, които имат амбиция да се обучават в сферата на хотелския мениджмънт и туризъм, а деца на родители, заети в туристическия и хотелиерски бранш ползват отстъпка от таксата за обучение!

Концепцията на SEG e да предложи не просто работа, а партньорство за цял живот на завършващите студенти, за да изградят своята кариера за години напред!

Входът за събитието е свободен, предварителна регистрация можете да направите тук: Заявка за участие!