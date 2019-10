Тасманийският тигър, изчезнал през 1936 г., все по-често е забелязван от туристи на острова (Видео)

View this post on Instagram

Das Tier mit den Streifen am hinteren Teil des Korpers gilt seit 1936 als ausgestorben. Doch auf der australischen Insel Tasmanien gibt es seit 2016 immer wieder neue Augenzeugenberichte uber Sichtungen von Tasmanischen Tigern - mittlerweile sind es acht. Jetzt wollen Forscher herausfinden, was hinter dem Mysterium steckt. Bild: Fotomontage