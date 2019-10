Мустафа Карадайъ от Чепеларе: Чепеларе има нужда от ДПС, от политиката на толерантността и заедността!

Седемдесет и три годишният музикант Нийл Йънг записа нов албум, който е озаглавен "Colorado" и ще излезе в петък, предаде Франс прес. В песента "Think of Me" Нийл Йънг, от чиито студийни албуми са продадени над 40 милиона копия, си акомпанира на хармоника и отхвърля виждането, че може да забави темповете, с които работи, предава БТА