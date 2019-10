Емоджита-джендъри в новата актуализация на Apple

Apple пусна нови емотикони с неутрален пол – аналог на повечето си досегашни емотикони. Между тях има пънкари, клоуни, зомбита, инвалидна количка, куче-водач и сгъваща се протезна ръка. Това е част от актуализация на мобилната операционна система на компанията, информира БГНЕС. Технологичният гигант предлага все по-голям брой приобщаващи дизайни на емоджита през последните години, представяйки такива с различен цвят на кожата и различни професии. През май Android на Google публикува собствени неопределени лица. Новите емоджита-джендъри се различават леко от мъжките и женските. При някои е променен стилът и цветът на дрехите. При други са различни прическите и е използвана "полово неутрална" структура на лицето. Всичко за: Местни избори 2019

„Потребителите вече ще могат да избират желана комбинация цвят на кожата в допълнение към пола", се казва в съобщение на компанията.

? iOS 13.2 is out now with these 398 new emojis https://t.co/mYK0uXJ8t1 pic.twitter.com/eGwIH7g8ip — Emojipedia ? (@Emojipedia) 28 октомври 2019 г.