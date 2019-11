Новият живот на печатните издания

Ако поколението Y убива печата, дали родените след 95-а година ще го съживят?

Поколението Z - родените през периода 1995 - 2012 г., са израснали със социалните медии и технологии и не познават света без тях.

Te се превръщат в най-многобройните потребители към 2020 г. и изглеждат имунизирани срещу всеки опит за реклама, защото тя ги обгръща отвсякъде. Какво означава това за издателския свят?

В поредица от три статии "Ройтерс общество" изследва настоящето състояние и бъдещето на печата - от връзката му с поколението Z и възприемането на печата от интернет гигантите, до увеличаването на приходите, развиващите се пазари и неговата сила.

Между 2011 г. и 2018 г. вестникарската индустрия в САЩ се сви с около 4,5 милиарда долара. Докато в уважаваните издания като The New York Times и The Washington Post има много уволнения, по-малки медийни групи направо спират хартиените си издания.

Други обаче обновяват

стратегиите си за печата

и това дава

положителни резултати.

Оказва се, че въпреки бурното развитие на дигиталния свят, все още съществува силно усещане, че печатът е ценен - особено за поколението Z. През 2018 г. The New York Times отбелязва, че се появяват все повече нови печатни издания - често под формата на списания за храна.

Забележително е, че повечето от основателите им са на възраст между 20 и 30 години.

Последните няколко години носят със себе си нови, кратки и завладяващи заглавия, създадени от млади редактори, които разпалват наново страстта на аудиторията към печата.

Брандовете обръщат все повече внимание на това и се състезават в използването на маркетингови възможности, свързани с мастилото.

Печатът, може би, е

по-смислен от всякога

"Добрата новина за печатните списания е, че тяхната достоверност служи за ореол на онлайн версиите им, което им дава предимство пред конкурентите, базирани единствено в интернет.

Хората може да си купуват по-малко списания, но все пак ги асоциират с качество и сигурност", пише в блога Dead Tree Edition представител на издателския бранш.

В свят, в който почти всеки може да бъде "издател" и да публикува фалшиви новини, аудиторията все по-често поставя под съмнение информационните източници.

Що се отнася до достоверността на информацията, поколението Z се доверява повече на печатни издания, отколкото на други медии. Това става ясно от проучване, поръчано от медийната компания MNI Targeted Media, за да придобие повече представа за потреблението в медиите на въпросното поколение.

За целта анкетират студенти в най-големите университети. Резултатите сочат, че

83% от тях предпочитат

вестниците за достоверна

информация и съдържание,

а 34% списания. Всъщност поколението Z далеч не е изоставило материалните издания. Друго проучване на Американския университет изследва над 300 студенти в 4 страни и установи, че 92% от тях биха изготвили курсовата си работа на хартия вместо на таблет или компютър.

Това твърдение е подкрепено и от изследване във Великобритания през 2019 г., при което става ясно, че списанията са най-достоверният източник на информация за всички поколения.

Младите потребители са наясно, че печатните издания не следват едни и същи правила със социалните мрежи и блоговете. В интернет бързината надцаква проверката на фактите, редакцията и усъвършенстването - всички необходими процеси преди материал да се появи в печатно издание.

Тъй като поколението Z е израснало с технологиите, то изглежда цени значимостта на печата като начин да избяга от дигиталния шум, в който живее. Всъщност и според проучване на MNI 61% от представителите на тази генерация смятат, че техните връстници биха се възползвали от това изключване все повече.

Въпреки пристрастеността си

към телефоните,

поколението Z ще продължава

да чете списания

поне за по час на седмица, според Folio.

Тери Уайт, главен редактор на кино списанието Empire от Bauer Media Group, казва: "Дигиталното пространство е забързано, шумно, претъпкано с пейзажи на блогъри, инфлуенсъри, журналисти, редактори, писатели, маркетолози, които викат в празнотата, като гласовете им изплуват или не в зависимост от SEO или алгоритмите."

И добавя: "Интимността е ненадмината", когато читателите държат печатно издание в ръцете си, "се създава дълбока и въздействаща връзка". "В този все по-дигитализиран свят не можете да си представите колко хора искат просто да изпитат нещо истинско".

Това е още по-неоспорима причина за инвестиции в печата, особено от страна рекламодатели, които се целят към по-младото поколение, тъй като изглежда, че и вниманието, и интересът им са налице.

Бизнес случаят с печата:

по-малкото е повече

Няколко успешни издатели на печатни медии се съсредоточават върху аудиторията, която е склонна да плати повече за по-качествен продукт. И намаляването на честотата на публикуване в този случай помага.

Такова издание е Harvard Business Review например. Преди две години то намали честотата си като от 10 броевете на година станаха 6. На фона на спадащите приходи на печатните издания, ходът на Harvard Business Review доведе до 10-процентов ръст на абонатите му.

Главният редактор Ади Игнатий нарича хартиената версия "коронно бижу" и приписва успеха на комбинацията от добро позициониране, креативност и по-сериозни инвестиции в шестте броя.

Друг подобен случай е този на Bonnier Publishing - компанията, която стои зад Popular Science, Cycle World, Outdoor Life и Saveur. Миналата година издателят направи списанието си Popular Science от месечно - тримесечно. В същото време той увеличи цената на абонаментите. В резултат на това се наблюдава

30% ръст на приходите

от абонамент на годишна база.

"Вместо да се опитваме да свием печатните издания, ние правим по-висококачествен продукт и увеличаваме редакторските страници, за да предложим на потребителя нещо стойностно", заявява изпълнителният президент на Bonnier Media.

По-малкото е повече и за по-малките независими издания. Заглавията често се определят от

млади редактори,

между 20 и 30-годишни,

разочаровани от индустрията, пренебрегваща важни теми, от които те се вълнуват. Екипът често е малък, изграден от един-двама човека, както и тиражите от 150 до 15 000. Това, което губят като обем, те компенсират със съдържание и обхват.

Въпреки всички предизвикателства някои издания продължават да се разрастват, привличайки не само по-младата аудитория. Това служи за напомняне, че традиционните издания могат да извлекат поуки от независимите такива. В крайна сметка те са направени от и за младото поколение, като така имат познанията как да пленят тази аудитория.

Заместването

Печатът не е заместител на цифровия живот на генерацията Z, а служи като допълнение. И поколението Y (родените между 1980 и 1994 година, познати още като Милениали), и това на родените след 1995 година се обръщат към списанията, защото знаят, че те предлагат различно изживяване от това, на което са свикнали. Мнозина всъщност наричат поколението Z "многоканално" - издателите трябва да боравят с комбинация от подходи за печатен и дигитален маркетинг, за да привлекат тази аудитория.

Медийните компании могат да използват хартията, за да подобрят връзката с читателите си. А след това ще стане ясно и как печатът може да помогне в борбата с дигиталните реклами.

