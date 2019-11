"Джанет-джетовете" - секретните авиолинии на "Зона 51" (Видео)

Всъщност, „Джанет“ не е името нито на самолетите, нито на авиокомпанията, която ги притежава. Те са собственост на военновъздушните сили на САЩ. Това е прякор, с който машините са наричани, докато летят в гражданско въздушно пространство. Предполага се, че „Джанет“ е съкращение от Joint Air Network for Employee Transportation („Обща въздушна мрежа за транспортиране на служители“) или Just Another Non-Existent Terminal („Просто още един несъществуващ терминал“). Щом самолетите навлязат в специалното и строго охранявано въздушно пространство в района на "Зона 51", пилотите веднага сменят честотата, на която комуникират с наземните контролни органи и минават в т. нар. режим „инкогнито“.

There is a secret US government airline that flies out of commercial airports pic.twitter.com/iWOwUag7C0