ТИР падна в дере, помете и двама души от друг аварирал автомобил

Рок бандата Кис ще е в България на 18 юли 2020 в Арена Армеец. Музикантите обещават уникално шоу - сценични ефекти, пиротехника, огромна сцена и невиждани светлинни ефекти. За повече от два часа ще чуем рок химни като "I Was Made For Lovin 'You", "Love Gun", "Deuce" и "Rock And Roll Nite“, оформили неподражаем стил