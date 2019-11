Презентации на Tilburg University – лидер в обучението по икономика, бизнес науки и право

Tilburg University е водещ университет в Холандия, доказан лидер в обучението по икономика, бизнес науки и право. На 13 и 14 ноември представители на учебното заведение ще гостуват в България, за да се срещнат с кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за обучение в Холандия. Събитието е организирано от агенция за образование „Скай Лайнс“ и ще се проведе на:

• 13 ноември в София, 18:30 ч., х-л „Маринела“

• 14 нoeмври в гр. Варна, 18:30 ч., х-л „Голдън тюлип“

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ!

Фактите:

• Tilburg University попада в ТОП 50 на най-добрите университети в света в сферите: бизнес, икономика, право и психология (Times Higher Education Subject Ranking 2019)

В други класации Tilburg се нарежда на:

• 1-во място в областта на правото (Social Science Research Network Ranking, June 2019)

• 3-то място в света за обучение по маркетинг (American Marketing Association 2019)

• 5-то място в света за обучение по бизнес администрация (Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2019)

• 41-ви в света за обучение по икономика и иконометрия (QS University Rankings 2019)

• 44-ти за обучение по психология (Times Higher Education Worls University Rankings 2019)

За учебната 2020/2021 година учебното заведение предлага следните бакалавърски програми на английски език: Economic, Econometrics and Operations Research, Global Law, Public Governance: Public Administration, Economics and Law, Liberal Arts and Sciences, International Business Administration, Entrepreneurship and Business Innovation, Cognitive Science and Artificial Intelligence, Data Science, Psychology, Global Management of Social Issues, International Sociology, Human Resource Studies, Online Culture: Art, Media and Society, Theology.

На магистърско ниво можете да избирате сред над 50 специалности в това число: икономика и мениджмънт, право и публична администрация, социални и поведенчески науки, комуникации, обработка на данни.

Присъствието на събитията е безплатно. Възможност за безплатна регистрация ще откриете ТУК.