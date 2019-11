ABLE дава 7 седмици да влезеш в обувката на предприемача

20 истории, подкрепени от Фондация "Америка за България" и разказани от в. "24 часа"

В този проект ви разказваме истории на българи, които събираме в Клуба на модерните оптимисти, защото трендът днес е да вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи.

Ако имате амбицията да стартирате собствен бизнес или искате да придобиете добра практика в тази сфера може да кандидатствате за предприемаческа програма – ABLE Activator на адрес https://activator.bg/. Записването започна от октомври и ще продължи до 15 декември. Началото на програмата е 15 февруари 2020 г.

За Карина Кристич най-ценният урок, който научава, е, че е добре да се провалиш бързо. Така с този опит си крачка напред пред останалите.

Карина е една от 30-те участници в 7-седмичния курс на предприемаческата програма ABLE Activator на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Заедно с нея в 7-те модула на проекта студенти и млади хора до 35 години развиват своя лидерски потенциал и предприемачески умения.

Програмата се провежда в 7 дълги уикенда от петък вечер до неделя.

“Нашата мисия е да градим лидери. Нашият фокус е да организираме най-добрите програми по предприемачество и менторски програми за ученици. Студенти от всички университети могат да кандидатстват. Програмата е на английски език”, обяснява Кремена Дервенкова, изпълнителен директор на ABLE.

7-те модула обхващат теми като генериране на идеи, валидирането им на пазара, проучване на пазара, маркетинг, бизнес моделиране, продажби, преговори, създаване на продукт.

“След курса миналата година над 10 души са напуснали старата си работа и са намерили реализация в различни иновативни компании в предприемаческата екосистема”, казва Кремена. Според нея е много трудно, изкарвайки такъв курс, веднага да започнеш нещо свое, по-скоро чрез програмата участниците опознават средата и това, което се случва в нея.

Въпреки това от първото издание на ABLE Activator има два примера за младежи, стартирали собствен бизнес. Отделили се от големите компании, в които работят, и реализирали успешно свои проекти.

Едното момче основало рекламна агенция, а другото разработило приложение за обслужване на поръчките на онлайн магазини.

На финала на програмата всички екипи представят своите проекти пред жури и публика.

Тази година се предвиждат и стипендии за най-добрите. А най-ценната награда и полза за завършилите е поканата да станат част от Асоциацията на българските лидери и предприемачи, и да се възползват от нейната мрежа от над 300 професионалисти в различни сфери.

ABLE Activator има различни критерии и етапи, през които минава подборът на участниците. Кандидатите първо попълват формуляр с информация за образованието си и предишен опит. Те трябва да напишат и две есета - за личната си бизнес идея, с която кандидатстват, и за това как смятат, че програмата може да им помогне да я реализират..

“На втория етап каним на интервю участниците, които са се представили най-добре в попълването на формуляра”, допълва Дервенкова. Младите предприемачи трябва да заплатят такса от 330 лв., а организаторите изискват те да са посветени и да имат желание да присъстват на всички занятия.

Резултатите от първото издание на програмата показали, че младежите са успели да вземат максимума от програмата, като 30 от 31 участници завършили успешно.

В първото издание лекторите били 47, като в рамките на 1 уикенд 15 от тях преподавали “бизнес моделиране”.

“Програмата е доста интензивна и предизвикателна. Нашата цел е да вкараме участниците в среда, която да им покаже как би изглеждал животът им, когато те решат да стартират собствен бизнес”, смята Кремена Девенкова.

Някои от лекторите от миналото издание ще участват и в тазгодишното. Това са Салим Вирани, основател на Source Institute. Ще се включи и Светозар Георгиев, основател на “Телерик Академия”. Голяма част от членовете на ABLE също ще бъдат лектори като Мирослав Джоканов от сайта Shkolo.bg, Искрен Митев от фирмата Еscreo. Поканени са и лектори от чужбина - Александър Кан, който е маркетинг гуру в рекламни агенции във Великобритания, и Кристоф Де Мил, иновационен лидер във финансовата група KBC.

Тази година 3 от модулите ще бъдат извън София. Обучението в първия уикенд ще е под формата на тиймбилдинг, на който хората ще се опознаят. А различни игри ще им помогнат да опознаят себе си и своя лидерски стил.

Останалите модули се организират на различни локации в София. Всяка сряда, докато тече програмата, се провеждат събития на места, които са горещи точки на предприемаческата екосистема в България. Миналата година някои от лекциите били в Campus X, офиса на Лийнплъм България и “Майкрософт Иновейшън Център”.

От джунглата на Тайланд Кремена се връща в София, за да търси новите лидери

Oт преподаване на английски език в джунглата на Тайланд до изпълнителен директор на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Това е историята на Кремена Дервенкова. През 2016 г. младата и амбициозна жена работи в хотелиерския бизнес, но напуска, за да участва в програмата “Младите лидери на България”. Тя е финансирана от Фондация “Америка за България” и праща младежи в САЩ на обучение.

“Върнах се от Щатите и заминах за Тайланд. Бях доброволец-учител по английски, в най-бедната провинция в северната част на страната. Живяхме в джунгла и ходехме боси. Готвеха ни жени от племенни общества, докато ние преподавахме на децата им. Беше най-хубавото нещо, което съм правила”, казва Кремена. Преживяванията ѝ били много контрастни - в Щатите виждаш една от най-уредените цивилизации и месец по-късно отиваш на място, където хората преживяват с много малко. В България Кремена се връща, за да помага на младите лидери в бизнеса.

“ABLE си търсеше своя организационен лидер и аз кандидатствах, одобриха ме в началото на 2017 г. През май тази година ме направиха изпълнителен директор”, разказва Кремена. Тя допълва, че историята на ABLE започва преди 8 г. като организация на млади хора, били на обучение в САЩ по програмата на “Младите лидери на България”. Още през 2010 г., връщайки се обратно в София, първата група от 30 души решила, че не е редно след преживяното да се разделят, сякаш нищо не се е случило. Затова основават ABLE. По този начин искат да върнат към общността всичко, което са научили от престоя си в Америка. В момента в асоциацията членуват около 300 души, преминали през програмата “Младите лидери на България” и ABLE Activator..

“Целта ни е да подобрим средата в България, като създаваме следващото поколение млади лидери и успешни предприемачи”, обобщава Кремена.