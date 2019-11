През 2020 г. в Шънджън тръгват първите автобуси с водородни клетки

През следващата година в южния китайски мегаполис Шънджън трябва да бъде пусната в експлоатация първата линия от градския транспорт, по която ще се движат само автобуси с водородни клетки. Това ще стане в специалната зона „Шъншан" през първата половина на 2020 г., и с нея дължината на градските линии в Шънджън ще бъде удължена с над 100 км. В зоната ще бъде изградена и първата зарядна станция за водород, съобщава "Радио Китай".

Страни по рамковото споразумение за сътрудничество в разработката и експлоатацията на автобуси в водородно гориво са Shenzhen Bus Group Co., Ltd., Shenzhen Gas Group Co., Ltd., местна технологична компания и фирма за производството на автомобили с нови енергии. То предвижда също изграждането и безопасната експлоатация на зарядни станции, по-нататъшни проучвания и усъвършенстване на технологията за водородни горивни клетки и развитието на интелигентно производство на автобуси с нови енергии.

До края на 2017 г. всички автобуси в Шънджън са електрически.