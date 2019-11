Златно отличие за Пощенска банка в европейски бизнес конкурс за най-добро клиентско преживяване в банкирането

Финансовата институция е сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards

Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция е сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International. Сред другите участници и победители в конкурса се открояват имената на едни от най-големите, стабилни и утвърдени банки в Европа - Santander, Dankse Bank, Nordea, BBVA, Raiffeisen bank, OTP.

Признанието на Пощенска банка е за постигнатите високи резултати и оптимизация на работа, благодарение на въведения иновативен начин за потвърждение на платежни документи с дигитален подпис. Като модерна банка, работеща с отношение към опазването на околната среда и с грижа за своите клиенти, финансовата институция е сред първите на пазара у нас, която въвежда подписване на документи с дигитален подпис в цялата си клонова мрежа.

„За нас дигитализацията на банковите услуги не е самоцел, а начин да отговорим на нуждите на нашите клиенти, затова непрекъснато развиваме дигиталните си канали за банкиране. Разполагаме и с широка клонова мрежа с над 170 офиса в цялата страна, за да сме по-близо до клиентите ни и да им предоставим максимално удобство. Тяхното удовлетворение ни стимулира да продължим да инвестираме в стратегията ни за дигитализация на банката, която успешно развиваме вече няколко години. Стремим се да предоставяме възможно най-доброто преживяване на клиентите си в контакта с нас, като залагаме на иновациите и технологиите. Щастливи сме, че 57% от всички трансакции в банката се подписват по електронен път. Благодарение на дигиталните ни услуги намалихме разходите за хартия с 43%, за логистика с 30%, а времето за обслужване на клиенти - с 12%. Така спестяваме време както на клиентите ни, така и на нашия екип. Имаме възможност за разработка на иновации и надграждане на професионализма на експертите ни, за да отговорим на най-високите очаквания на потребителите и да бъдем техният доверен партньор за всяко финансово решение“, коментират от Пощенска банка.

Наградите събраха на едно място над 200 мениджъри на международни финансови институции, водещи на пазара банки, представители на финтех компаниите, инфлуенсъри в индустрията, старши мениджъри и технологични подизпълнители. Те разгледаха трендовете във финансовата индустрия, новите възможности за сектора, предизвикателствата, пред които финансовите институции са изправени в техния преход към следващата фаза за въвеждане на дигиталното банкиране.