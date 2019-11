Криптокралицата Ружа засичана в Атина, Букурещ и Франкфурт след пластична операция

Разследване на Би Би Си тръгна по следите на създателката на измамната схема на века

“Как Ружа Игнатова измами света и след това изчезна”.

Под това заглавие Би Би Си публикува разследване за криптокралицата от български произход, уличена от властите в САЩ в изграждането на измамната схема на века, завлякла инвеститори от цял свят с над 4 млрд. евро.

В продължение на месеци британският журналист Джейми Бартлет пътува по света, среща се с хора, които са работили за или са се опарили от пирамидата OneCoin. Той опитва да отговори на въпросите как е възможно толкова много хора да повярват в една илюзия и най-вече - къде може да се намира заедно с милиардите си 39-годишната днес фараонка Ружа. Според разследването на Би Би Си възможно било в пирамидата да са били инвестирани дори 15 млрд. евро. Част от тях криптокралицата

вложила в скъпи

апартаменти в

София и Созопол

и в огромна яхта, на която певицата Биби Рекса направила частен концерт през 2017 г., разказва Би Би Си.

Всъщност сред най-интригуващите въпроси е какво се е случило с Игнатова след безследното ѝ изчезване през 2017 г. Откакто в САЩ бе разобличена схемата, ФБР я издирва по 5 обвинения, за които я заплашват десетки години затвор.

На едно от изслушванията си в съда арестуваният ѝ брат Константин, който пое компанията след изпаряването на Ружа и бе заловен през март т.г. на летището в Лос Анджелис, заяви, че е наел частен детектив да я дири, но без успех. Последната поръчка, която получил от нея, била да ѝ купи самолетен билет за Виена и оттам за Атина.

Според разследването на Бартлет документи, публикувани по-рано тази година, показват, че на 25 октомври 2017 г. Ружа се е качила на борда на самолет на “Райънеър” от София до Атина. И оттогава никой не е чувал нищо за нея. Две седмици по-рано на събитие в Лисабон Игнатова трябвало да обясни на инвеститорите защо обещаваните от нея баснословни печалби се бавят, но въпреки че всички я очаквали с нетърпение, тя не се появила.

“Когато издирваш някого, хората казват “следвай парите”, но парите на измамниците трудно могат да се проследят”, пише Бартлет. Той цитира експерта Оливър Булу, според когото те така структурират своите банкови акаунти, че сякаш активите им изчезват.

“Те все още съществуват. Можеш да видиш как измамниците си купуват политическо влияние, яхти, коли. Но когато някой тръгне да ги търси – дали журналист или полицай, са невидими”, обяснява той. Не е изненада, че структурата на OneCoin е изключително сложна.

Джейми Бартлет взима за пример имота на компанията в София, закупен от компания, наречена One Property. Тя е собственост на друга компания - Risk Ltd. А Risk Ltd е собственост на... Ружа Игнатова. После е прехвърлена на панамец и е управлявана от компания, наречена Peragon, която пък е собственост на Artefix, а тя – собственост на майката на Ружа - Веска. През 2017 година Artefix е продадена на неизвестен 20-годишен мъж.

“Дотук със “следването на парите”. Активите просто изчезват и накрая преследваш единствено сенки”, заключава британският журналист.

Други експерти като норвежеца Бьорн Бйерке твърдят в разследването на Би Би Си, че Ружа Игнатова не е очаквала да стигне толкова далеч. В един момент тя опитала да закрие компанията, но

“тъмните сили”

не ѝ позволили

“След като компанията OneCoin започнала да надминава 10 млн., 20 млн., 30 млн., нещо се случило. Тя не можела да го спре. Мисля, че е била толкова уплашена през пролетта на 2017 г., че е решила да се откаже”, казва един от свидетелите.

Много хора потвърдили, че доктор Ружа и брат ѝ Константин Игнатов са били замесени с още по-влиятелни хора. Имената им обаче не се споменават, защото свидетелите твърдят, че биха изложили живота си на риск. Департаментът по правосъдието на САЩ също потвърждава, че

“Игнатови са

имали връзка

със значими

играчи на

сцената на

организираната

престъпност в

Източна Европа”

Когато Джейми Бартлет започва разследването си, все още никой не знае накъде е поела криптокралицата, след като е кацнала в Атина. Някои твърдят, че тя притежава руски и украински паспорти, които ѝ позволяват да пътува между Русия и Дубай. Не е изключено нейните “съюзници с власт” да я укриват някъде в България. А може и да се разхожда свободно след пластична операция, която прикрива идентичността ѝ напълно, са предположенията на британския разследващ журналист.

“Някой ми каза, че тя е в Лондон. Други твърдят, че е умряла, което също е възможно”, пише Бартлет. Той се свързва с частния детектив Алън Маклийн, който е категоричен, че има нещо много важно, върху което следователите да се съсредоточат - начина ѝ на живот преди OneCoin.

“Кои са били приятелите ѝ преди това? Какъв е бил начинът ѝ на живот? Какво е било семейството ѝ?”, пита Маклийн. Друг съвет, който дава, е журналистите да разберат къде е била тя с яхтата си.

“Трябва да свалим GPS-а от нея”, посочва той. Макар и да е нелегално, той не се шегува. След това ги съветва да проверят какви модели яхти са купувани в Атина малко след като Ружа е пристигнала там от София. “Според мен тя се движи някъде около Средиземно море”, предполага детективът.

Няколко седмици по-късно се появява и с истински доказателства. Негови колеги, също частни детективи, му пращат снимки на Ружа от скъпи ресторанти в Атина. Служителите в тези ресторанти потвърждават и пред тях, и пред Бартлет, че криптокралицата е била техен клиент. Ружа е все още жива и се намира в гръцката столица, без да се страхува, че ще бъде арестувана, гласи тази версия.

Малко по-късно се появява и друга следа. Бартлет посещава събитие на OneCoin в Букурещ, където се лее скъпо шампанско, а гостите го гледат подозрително. По-късно разбира, че

Ружа е

била точно под

носа му – в

същата зала, но

променена от

пластична

операция

А навярно, за да се движи толкова свободно из Европа, тя притежава и фалшив паспорт.

След това британецът подхваща друга следа – Германия, където криптокралицата е живяла в детството си. Там научава, че Игнатова

има германски

съпруг - адвокат

в известна местна кантора.

В издирванията на Бартлет обаче най-често се появява един град - Франкфурт, с който няколко стари адреса свързвали Ружа.

Дори дъщеря ѝ, родена през 2016 г., вероятно живеела там. Във Франкфурт живеел и работел и съпругът на Игнатова, който вече по-скоро бил бивш съпруг. Бартлет му се обажда, но той отказва да говори.

Журналистът отива и на място, за да разследва старите адреси и телефони на Ружа в германския град, но не открива нищо. Няколко дни по-късно получава обаждане от доверен източник, чието име не споменава. Оказва се, че е прав.

“Да, тя прекарва

много време

във Франкфурт

Просто трябва да откриете къщата и ще откриете нея - казва му източникът. - Но тя сигурно знае, че я дирим, и ни се надсмива.”

“Възможно ли е Ружа да се укрива в самото сърце на ЕС? - продължава журналистът. - Не знаем. Франкфурт със сигурност не е единственият град, където е била - може да е на много места, включително в Русия или Дубай.”

Според разследването на Би Би Си дори и след като американското правосъдие повдига обвинения задочно срещу Ружа и срещу брат ѝ Константин, колкото и невероятно да звучи, OneCoin продължава да функционира, а хората продължават да инвестират криптовалутата.

И макар, когато Бартлет посещава България, имението на Ружа да е заключено,

офисът на

компанията

е потънал

в работа,

посочва журналистът и добавя, че на 21 ноември нова доза мебели и техника са изнесени от него.

“Нашите клиенти, нашите партньори и нашите адвокати успешно се борят с клеветите по целия свят и сме сигурни, че нашата визия за нова система, основана на базата на финансова революция, ще бъде установена”, казват от компанията.

В заключение Джейми Бартлет пише, че от самото начало доктор Ружа е знаела, че ще има достатъчно отчаяни или алчни хора, които да заложат на OneCoin. Тя е била наясно, че истините и лъжите трудно се различават, когато има толкова много информация онлайн. Знаела е също, че властите, полицията и медиите трудно ще разберат какво се случва. И най-важното от всичко – предвидила е, че когато те най-накрая разберат какво се случва, тя ще е изчезнала... Заедно с всичките пари!