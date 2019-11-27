Азовско море пресъхва, видя му се дъното (Видео)

Лихвите по депозитите и през октомври остават близки до нулата Средният лихвен процент на бизнеса по депозитите с договорен матуритет в левове през октомври 2019 г. спада на годишна база с 0.05 пр.п. до 0.03 на сто, а по тези в евро нараства с 0