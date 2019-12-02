Монтана рестарт - изтегли от тук безплатно специално приложение

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30 бона пръсна НиЛо за ЧРД Тежкарски рожден ден отпразнува Николета Лозанова. Тя навърши 32 в събота и празнува като холивудска звезда. Това й е струвало няколко десетки хиляди лева, разкриха близки на плеймейтката пред "България Днес". Със сигурност се е бръкнала над 30 бона. Тя смени два клуба и два тоалета. Само роклите й са за над 20 000 лв. Имаше две торти

Буксува разследването за изплувалия кокаин Забуксува разследването за изплувалия кокаин от Черно море! Прокуратурата е в задънена улица, защото няма улики, по които да закове трафикантите, научи "България Днес". След откриването на грандиозната находка по Северното Черноморие през април е образувано досъдебно производство в Окръжната прокуратура в Добрич