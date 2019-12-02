Монтана рестарт - изтегли от тук безплатно специално приложение

https://www.24chasa.bg/novini/article/7931502 www.24chasa.bg 02.12.2019 10:06; 24 часа онлайн     

Изтегли от тук безплатно специално приложение Монтана Рестарт

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

КАДЪР: БНТ

Сидеров тества новия главен прокурор със сигнал срещу Каракачанов

"Ще се опитам да организирам граждански протести против намерението на кмета Фандъкова и общинския съвет да вдигнат данъците на автомобилите. Цялата работа е да се вземат едни пари от хората"
Монтана рестарт - изтегли от тук безплатно специално приложение

Монтана рестарт - изтегли от тук безплатно специално приложение

Изтегли от тук безплатно специално приложение Монтана
Марковски за банкерката, откраднала милион: Парите са скрити (Обновена)

Марковски за банкерката, откраднала милион: Парите са скрити (Обновена)

„Когато има такова престъпление, простият въпрос е къде са парите. Отговорът – парите ги няма. От тук нататък се започва сериозна работа по намерени на парите. Фактът на престъплението е доказан
Патрулка катастрофира на лед в столичния квартал "Бояна"

Патрулка катастрофира на лед в столичния квартал "Бояна"

Полицейска патрулка катастрофира тежко в столичния квартал "Бояна" между хотел "Берлин" и "Секвоя". В пътно-транспортното произшествие е участвал още един автомобил, причината е дебел лед на пътя

Мнения

Последно от

Последно от

Още от България

Нено Димов СНИМКА: Архив

Нено Димов: Водата за пиене не трябва да се ползва за промишлени цели

Питейната вода да не се ползва за промишлени цели. Такива законови поправки са нужни според екоминистърът Нено Димов, цитира думите му Би Ти Ви. Използването на води от язовир "Студена" за промишлени
Александър Кадиев

Всички студенти на Стефан Данаилов го боготворят. И така ще е завинаги

Всички студенти на Стефан Данаилов го боготворят. И така ще е завинаги Поклонението пред Стефан Данаилов ще е днес, 2 декември, от 11 ч. в Народния театър
Директорът на болницата ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски КАДЪР: БНТ

Директорът на ВМА: След пожара в "Пирогов" разпоредих проверка на нашите системи

Днес ВМА отбелязва 128-мата годишнина от създаването си. В Сутрешния блок на БНТ беше директорът на болницата ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски, който коментира и други актуални теми и проблеми
СНИМКА: Ненко Станев

Блокираха пътя Кърджали-Смолян

Десетки протестиращи блокираха пътя Кърждали-Смолян в района на Ардино. Протестът е заради лошото състояние на пътната настилка по отсечката. Искаме асфалт, скандираха ардинци
Деница Сачева

Деница Сачева, новият министър, върна 40 000 деца в клас

Предложената от премиера Бойко Борисов за социален министър Деница Сачева сега е заместник-министър на образованието.  В МОН Сачева отговаря за приобщаващото образование – за децата със специални

Последно от

Последно от

Актуално от

Д-р Петров има изключително богат архив от снимки от Африка, Далечния изток и Южна Америка.

Хирург заложи на живот между скалпела и самолетния билет и обиколи 196 държави

Бих се върнал пак в Африка - времето там тече различно, казва варненският лекар д-р Красимир Петров 440 километра са пет часа с кола или 25 минути със самолет
СНИМКА: Pixabay

Една четвърт от децата са пристрастени към таблети и смартфони

Една четвърт от децата са трайно пристрастени към своите мобилни устройства и изпитват дискомфорт и тревожност, когато не са им под ръка, пише в. "Дейли мейл", цитиран от БТА
СНИМКА: Pixabay

Днес е Световният ден за борба със СПИН - епидемията не е отминала

Световният ден за борба със СПИН ни напомня, че е епидемията не е отминала, и че вирусът ХИВ продължава да засяга милиони хора в света, съобщи Световната здравна организация, предава БТА
СНИМКА: Pixabay

България ще закупи нов медицински хеликоптер

След като България остана без медицински хеликоптер, сега се предвижда купуването на нова машина за спешни случаи. Средствата ще бъдат осигурени от оперативна програма „Региони в растеж”
98-годишният доктор Кристиан Шенай КАДЪР: Би Ти Ви

98-годишен лекар във Франция все още практикува

Френски лекар с почти 70-годишна практика продължава да лекува в предградията на Париж, предава Би Ти Ви. Доктор Кристиан Шенай приема първите си пациенти през далечната 1951 г
СНИМКА: "Радио Китай"

Пекински здравен център използва холистичен подход към наркозависимите

Употребяващите интравенозни наркотици са сред най-застрашените от заразяване с ХИВ вируса. Здравен център към клиника в Пекин е намерил начин да помогне на наркозависимите да не се върнат отново към

Последно от

Последно от

Плащанията онлайн също могат да бъдат защитени

Плащанията онлайн също могат да бъдат защитени

Мъж от София на възраст между 26 и 35 г. е най-честият потребител на българския дигитален портфейл iCard. Почти всяко второ негово действие с картата е плащане онлайн – основно чрез iCard Virtual
"Газпром" започва експлоатацията на големия газопровод "Силата на Сибир"

"Газпром" започва експлоатацията на големия газопровод "Силата на Сибир"

"Газпром" започва експлоатацията на големия газопровод "Силата на Сибир", който има за цел да достави 38 милиарда кубични метра газ годишно на Китай до 2025 г., съобщава Ройтерс
Продават търговската марка на вестник "Стандарт"

Продават търговската марка на вестник "Стандарт"

Столичният съдебен изпълнител Милен Бъзински насрочи публична продан за всички търговски наименования на вестник „Стандарт нюз“. Тя ще се проведе до края на работния ден на 18 декември т.г
41 милиона туристи са посетили Турция за 10 месеца

41 милиона туристи са посетили Турция за 10 месеца

Турция е посрещнала 40 719 786 чуждестранни туристи през първите десет месеца на тази година, което представлява увеличение с 14,47 процента спрямо същия период на миналата година
Емил Димитров, Мария Игнатова, Иван Господинов и Атанас Йонев са част от екипа в централния склад на “Кауфланд”..

Българска иновация дава идея как да се управляват камионите на “Кауфланд” по света

В централния склад на компанията у нас работят много млади хора Дигитални и модерни процеси, които улесняват работата - това се случва постоянно в централния склад на “Кауфланд”
Подразделението за кетъринг на Луфтханза планира стачка

Подразделението за кетъринг на Луфтханза планира стачка

Служителите на подразделението на германския авиопревозвач Луфтханза (Lufthansa) за осигуряване на храни и напитки при полет Ел Ес Ге (LSG) започват днес в полунощ местно време 24-часова стачка

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Тежкарски рожден ден отпразнува Николета Лозанова. Тя навърши 32 в събота и празнува като холивудска звезда. Това й е струвало няколко десетки хиляди лева, разкриха близки на плеймейтката пред "България Днес". Със сигурност се е бръкнала над 30 бона. Тя смени два клуба и два тоалета. Само роклите й са за над 20 000 лв. Имаше две торти

Забуксува разследването за изплувалия кокаин от Черно море! Прокуратурата е в задънена улица, защото няма улики, по които да закове трафикантите, научи "България Днес". След откриването на грандиозната находка по Северното Черноморие през април е образувано досъдебно производство в Окръжната прокуратура в Добрич

От студ умри, гъзар бъди. Ей така живее актьорът Александър Кадиев, забеляза "България Днес". Навън може да са ниски температурите, но Сашко се качи на кабрио и натисна педала на газта по столичните булеварди. Кадиев се придвижва с друго возило, така че колата вероятно или е за тест, или на някоя нежна представителка от неговия род.

Първа страница

Първа страница на вестник 24 часа
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.