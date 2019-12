Отровна бяла пяна покри индийски плаж (Снимки и видео)

Бяла пяна покри един от най-известните плажове в Индия за четвърти пореден ден, създавайки нова опасност от замърсяване за страната. Децата играят и правят селфита в облаците от бели мехурчета на плажа Марина, въпреки че излъчват остра миризма и на рибарите е казано да не влизат в морето в близост до нея, предава dariknews.bg. Лекарите предупреждават, че пяната може да причини проблеми с кожата. Тя се образува всеки мусонен сезон, но тази година е особено лоша, съобщава АФП. Предупрежденията изглежда не са стигнали до стотиците семейства, които посещават най-дългия градски плаж в Индия, оставяйки децата щастливо да скачат в пълната с токсини пяна. Съветът за контрол на замърсяването в щата Тамил Наду заяви, че анализира проби от пяната, която се е разпространила на няколко километра по плажа. „Определено не е добре хората да влизат в пяната, но те просто не осъзнават рисковете“, казва Правакар Мишра, учен от Националния център за крайбрежни изследвания в Ченай, според който облаците от пяна нарастват през последните години. Властите също са нащрек за повторение на инцидента от 2017 г., когато хиляди риби бяха убити от замърсяване, покосило плажовете по същото време. 30-годишният рибар Джеяселан заяви, че клиентите не искат да купуват дори малкото количество риба, което е успял да улови през последните дни. "Всички мислят, че е замърсена", каза той. Марина Бийч е център на живота в Ченай повече от век. През уикендите десетки хиляди пълнят някога девствените пясъци, където замърсяването е друг признак на борбата на Индия да бъде в крак с нарастващата си икономика. Експертите обвиняват обилния дъжд през последните дни, който е пренесъл необработените отпадъци от канализации и фосфати до морето. Според Мишра голяма част от пяната идва от остатъците от миещи препарати, които се смесват с други отпадъци. Само 40% от канализацията в Ченай и други големи градове получава правилно пречистване. "Останалото се влива в морето и резултатът е налице“, казва ученият. „Замърсяването сега е по-голяма заплаха за плажовете на Индия от покачващите се морета“, каза Мишра, като подчерта проблемите с канализацията, микропластмасата, която убива рибата и торбичките и чашките, които покриват пясъка. Мишра съобщи, че доброволци са събрали близо един тон пластмаса и други отпадъци само за два часа на плаж в Ченай по време на неотдавнашно почистване.

