Путин и Си пуснаха крана на “Силата на Сибир”

Аланис Морисет издаде нов сингъл, озаглавен "Reasons I Drink", съобщи Контактмюзик. Той е от предстоящия да излезе девети неин албум "Such Pretty Forks in the Road". Четиридесет и пет годишната певица заяви, че в песента, изпълнена от нея под акомпанимента на пиано, се говори за борбата й с психичните проблеми