Топ колежи по хотелиерство и туризъм гостуват в София

Les Roches Marbella е една от водещите институции за обучение по хотелски мениджмънт и туризъм, официален университетски клон на Les Roches Швейцария. Кампусът на учебното заведение в Испания се намира в един от най-привлекателните курорти на Средиземно море – Марбея, популярен като перлата на европейския луксозен туризъм!

На 11 декември от 18:30 в х-л Маринела, София, представители на елитното учебно заведение ще запознаят кандидат-студентите с предимствата на дипломата по хотелски мениджмънт и туризъм и възможностите за обучение на английски език.

Les Roches Global Hospitality Education попада в ТОП 3 на най-добрите висши училища по хотелиерство в света, а кампусът в Марбея е обявен за номер 1 в Испания от QS World University Rankings 2019 в категорията Hospitality & Leisure Management. Същата класация отрежда 3-то място на Les Roches за репутация сред работодателите и 10-то място за академични резултати.

В Les Roches Marbella можете да изузчавате програмата Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management с възможност за специализация в сферите:

• Hospitality Entrepreneurship

• Digital Marketing Strategies

• Resort Development and Management

Колежът предлага магистърски програми и следдиплони специализации в следните направления :

• Master in International Hotel Management

• Postgraduate Diploma in International Hospitality Management

• Master in Marketing and Management for Luxury Tourism

• Executive Master in International Hotel Management

Реалният опит в бизнеса е сериозно застъпен в учебния план, като в зависимост от избраната програма студентите могат да прекарат от 1 до 3 работни практики навсякъде по света и да упражнят в реални условия наученото по време на теоретичните и практически упражнения. Партньори на учебното заведение в програмите за стаж са едни от най-престижните хотелски вериги като Fairmont, Hyatt, Radisson Blu, Hilton, Kempinski, Ritz-Carlton и др.

Повече за предимствата на обучението по хотелски мениджмънт и туризъм в Испания, ще научите лично от представителите на Les Roches на 11.12 от 18:30 в х-л „Маринела“.

Входът за събитието е свободен с предварителна регистрация