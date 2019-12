Потвърдиха смъртта на 5-ма при изригването на вулкана в Нова Зеландия, 10 в неизвестност (Видео, снимки)

Полицията потвърди смъртта на петима души при днешното изригване на вулкан на остров Уайт в северната част на Нова Зеландия, предаде Асошиейтед прес. Осемнайсет души са ранени и им се оказва медицинска помощ. Някои от тях са с тежки изгаряния, съобщи заместник-комисар Джон Тимс. Той каза, че няма никаква информация за местонахождението и състоянието на група от най-малко 10 души, които се намирали на острова в момента на изригването, поясни БТА. Спасени са 23-ма души, за някои от които се предполага, че са туристи от круизен кораб. Според Тимс при изригването на вулкана на острова е имало към 50 души.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) 9 декември 2019 г.

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.



The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg — Michael Schade (@sch) 9 декември 2019 г.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) 9 декември 2019 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.