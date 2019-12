Белодробно страдание уби ученичката от Враца (Обновена)

На 61 години почина вокалистката на "Роксет" Мари Фредриксон. Шведската изпълнителка, която създава групата през 1986 г., е починала вчера сутринта в дома си след дълго боледуване. Тя беше най-известна с хитовете си "It Must Have Been Love", Joyride, Listen to Your Heart" и "The Look". "С дълбоко прискърбие съобщаваме,