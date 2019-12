Тумор в мозъка уби на 61 г. вокалистката на “Роксет” (обзор)

Светът на музиката загуби един от най-ярките си таланти - след 17-годишна битка с рак на мозъка Мари Фредриксон от “Роксет” почина на 61 години.

“С прискърбие съобщаваме, че една от най-големите и любими наши изпълнителки ни напусна”, обяви мениджърът на прочутия шведски дует Мари Димберг.

“Времето лети толкова бързо! Сякаш беше вчера, когато бяхме заедно с Мари в малката ми квартира в Халмстад и мечтаехме за едни и същи неща. И каква чудесна мечта осъществихме! Благодаря Мари, благодаря ти за всичко. Ти разкраси моите черно-бели песни с най-ярките цветове! Бяхме прекрасни приятели в продължение на 40 години”, написа Пер Гесле, сценичният партньор на Мари и създател на “Роксет”.

Че Мари има тумор в мозъка се разкри през 2002 г., когато тя припадна по време на крос със съпруга си Микаел Болиос. Двамата имат дъщеря и син, които днес са на 26 и 23 години. Лекарите ѝ дават 20% вероятност да оцелее.

След тежък курс на лечение обаче Мари отново започна да работи. През 2004 г. тя издаде солов албум, посветен на преживяванията ѝ, свързани с болестта. През 2009 г. отново се качи на сцената и двамата с Гесле пяха на сватбата на шведската принцеса Виктория.

През септември 2012 г. певицата с неповторим глас призна, че има проблеми с паметта и походката. През 2013 г. тя издаде последния си солов албум на шведски, а през 2016 г. “Роксет” отмениха турнето си за 30-годишнината от основаването на дуета. Тогава лекарите ѝ забраниха да изнася повече концерти.

Групата “Роксет” е основана от Фредриксон и Гесле през 1996 г. За няколко години двамата се превръщат в едни от най-успешните шведски изпълнители, продали над 75 млн. албума. Хитовете им Must Have Been Love и Listen To Your Heart са в златния фонд на попмузиката. Семейството на звездата обяви, че Мари “ще бъде погребана тихо, само сред най-близките си”.