Румен Радев: Честито Рождество! Пожелавам здраве във всяко българско семейство

https://www.24chasa.bg/novini/article/8008637 www.24chasa.bg 25.12.2019 10:07; 24 часа онлайн     
Румен Радев

С "Честито Рождество Христово!" се обърна президентът Румен Радев към българите от страницата си във фейсбук.

Държавният глава пожелава здраве и радост във всяко българско семейство. Нека бъдем по-добри и даряваме с топлина и усмивка хората около нас, пише президентът Радев във фейсбук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от България

Румен Радев

Румен Радев: Честито Рождество! Пожелавам здраве във всяко българско семейство

С "Честито Рождество Христово!" се обърна президентът Румен Радев към българите от страницата си във фейсбук. Държавният глава пожелава здраве и радост във всяко българско семейство.
Бойко Борисов

Борисов: Нека всички да сме здрави, щастливи и с добри сърца

Нека всички да сме здрави, щастливи и с добри сърца. Това написа премиерът Бойко Борисов в официалния си профил във фейсбук. "Честито Рождество Христово!
Патриарх Неофит Кадри: БНТ

Патриарх Неофит благослови българите на Коледа (На живо)

Патриарх Неофит оглави тържествената света литургия за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". На Коледа Негово Светейшество благослови българите. На живо гледайте ТУК.
Малко ядене по Коледа е невъзможно

Малко ядене по Коледа е невъзможно

Виновна обаче е не храната, а компанията Ако отрупаните коледни трапези ви плашат, защото винаги качвате по някой друг килограм, дошло е време да се отървете от този страх

Мнения

Последно от

Последно от

Още от България

КАДЪР: bTV

Тел в изпечено кюфте едва не разкъса гърлото на пловдивчанин

Тел в изпечено кюфте от топлата витрина на известна търговска верига. Агенциятапо храните започна проверка. Скандалният случай е от Пловдив. Иван Томов купува прясно изпечени кюфтета за обяд
СНИМКА: pixabay

Ново мобилно приложение дава достъп до административната карта на София

Активно е ново мобилно приложение, което дава достъп до административна карта на София, предоставена от направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община, информират от общината
Дядо Сашо заедно с децата, които му помагат всяка седмица. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Ученици - “жирафчета” и “делфинчета” даряват пари и храна за дядо Сашо

За Коледа децата го дариха с 300 лева, събрани от депутати. Вече втори випуск от 23-о училище в София помага на възрастния мъж - учат се на добро и финансова грамотност “Дядо Сашо
Младен Маринов СНИМКА: Архив

Министрите Маринов и Караниколов в Перник заради кризисната ситуация

След проведената по-рано днес среща с премиера Бойко Борисов и набелязаните мерки за действие предвид кризисната ситуация в Перник, министрите Младен Маринов и Емил Караниколов бяха на място на
СНИМКА: Архив

Захариева поздрави новия си колега от Босна и Херцеговина Бисера Туркович

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева изпрати поздравителна телеграма до новоизбрания вицепремиер и министър на външните работи на Босна и Херцеговина Бисера Туркович

Последно от

Последно от

Актуално от

Билкова формула по канадска рецепта в помощ на онкоболните

Билкова формула по канадска рецепта в помощ на онкоболните

Triactal е изцяло натурална хранителна добавка с терапевтично и профилактично въздействие върху човешкия организъм. Благодарение на билковия си състав
Снимка Фейсбук

Родителите не искат да повярват, че детето им се е превърнало в наркоман пред очите им

Връщам се във времето, в което бях подготвителен клас в Английската гимназия в Пловдив, най-елитното училище в Южна България, с най-трудния прием след 7-ми клас
Снимка: Пиксабей

Химично съединение в етеричните масла заздравява рани

Изследователи от САЩ са установили, че химично съединение, срещано в някои етерични масла, подпомага процеса на заздравяване на рани, съобщи "Сайънс дейли"
Потвърдиха случай на грип и в София

Потвърдиха случай на грип и в София

И в София вече са регистрирани случаи на грип след първите, които бяха потвърдени в Бургас. Това съобщи за bTV проф. Тодор Кантарджиев от Националния център по заразни и паразитни болести
В Североизточен Китай пациентите трябва да преминат изпит преди изписването от болница

В Североизточен Китай пациентите трябва да преминат изпит преди изписването от болница

Болница в Северозападен Китай изисква от пациентите да преминат писмен тест, за да покажат колко добре са разбрали инструкциите на техните лекари, предава "Радио Китай"
Снимка: Pixabay

12,8 млн. лeвa повече за дентална помощ през 2020 г.

12,8 млн. лв. повече за дентална помощ ще има през следващата година, след като Българският лекарски съюз подписа Националния рамков договор. Добрата новина е за възрастните хора над 65 години

Последно от

Последно от

СНИМКА: Pixabay

Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово, скъпи читатели! „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука. 2:14)  Бъдете здрави и щастливи
СНИМКА: Архив

Цели села в България се издържат със средства на роднини зад граница

Над 920 милиона евро са насочени към България от емигранти, които работят зад граница за първите 9 месеца на годината. Много домакинства у нас разчитат на близки зад граница и за осигуряването на
СНИМКА: Pixabay

Нови 21 т птиче месо от Полша със салмонела, БАБХ наложи забрана

Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ) е установила наличие на бактерии салмонела в пратка от близо 21 тона птиче месо, произведено в Полша, съобщават от ведомството
Деканът на Филологическия факултет проф.Ценка Иванова и шефът на местната компания Даниел Маринов подписаха договор за стажантски програми

500 търновски суденти ще стажуват в местна компания за езикови комуникации

В последния работен ден преди Коледните празници ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, деканът на Филологическия факултет проф
СНИМКА: Pixabay

САЩ разследват БМВ за измами в данните за продажби

Германският автомобилен гигант БМВ (BMW AG) съобщи, че е разследван от американската Комисия за ценните книжа и борсите (SEC) след публикация, в която се твърди
СНИМКА: bulgarian.cri.cn

От 1 януари Китай ще коригира митата върху вноса на някои стоки

От 1 януари 2020 г. Китай ще регулира тарифите за внос на редица продукти, за да насърчи развитието на търговията, се казва в съобщение на Комисията за митнически тарифи към Държавния съвет от вчера

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Преди 25 години българинът изпреварва Баджо и Малдини за "Златната топка" Един българин вдига "Златната топка" точно преди 25 години. Тогава Христо Стоичков заслужено побеждава в 39-ата анкета на списанието "Франс Футбол". През 1994 година Ицо стана голмайстор на световното първенство в Америка с 6 попадения и взе бронзов медал.

"Левски" се отчете със сериозен трансфер в навечерието на Коледа. "Сините" взеха национала Симеон Славчев. Халфът постигна договорка с ръководството. 26-годишният футболист ще се обвърже с "Левски" за 3,5 години. Той трябваше да подпише договора си вчера или най-късно днес. Славчев пристига при "сините" като свободен агент

Съпругата на звездата на "Манчестър Сити" Рияд Марез - Рита, се оказа голяма палавница. За втори път в разстояние на месец и половина тя бе хваната да флиртува с друг мъж. И каква изненада - той отново е боксьор. След като през ноември Динтей Уайлдър и мацката се веселиха заедно във ВИП зоната на нощен клуб, сега тя се задява с Антъни Джошуа

Първа страница

Първа страница на вестник 24 часа
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.