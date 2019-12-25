Румен Радев: Честито Рождество! Пожелавам здраве във всяко българско семейство

От 1 януари Китай ще коригира митата върху вноса на някои стоки От 1 януари 2020 г. Китай ще регулира тарифите за внос на редица продукти, за да насърчи развитието на търговията, се казва в съобщение на Комисията за митнически тарифи към Държавния съвет от вчера