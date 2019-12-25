Румен Радев: Честито Рождество! Пожелавам здраве във всяко българско семейство25.12.2019 10:07; 24 часа онлайн
С "Честито Рождество Христово!" се обърна президентът Румен Радев към българите от страницата си във фейсбук.
Държавният глава пожелава здраве и радост във всяко българско семейство. Нека бъдем по-добри и даряваме с топлина и усмивка хората около нас, пише президентът Радев във фейсбук.
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Румен Радев: Честито Рождество! Пожелавам здраве във всяко българско семейство
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