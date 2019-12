Силите на Хафтар наближават либийската столица Триполи

Силите на маршал Халифа Хафтар заявиха днес, че наближават центъра на либийската столица Триполи, която се контролира от международно признатото правителство на Либия, предаде ДПА.

По-рано този месец Хафтар обяви, че започва решителна битка за Триполи. През април неговите сили започнаха офанзива за превземането на либийската столица, но кампанията се озова в задънена улица.

Медийният център на т.нар. Либийска национална армия на Хафтар заяви днес, че тя е превзела ключови позиции в южната част на Триполи, включително военен лагер и международното летище на града, което не работи от 2014 г., предава БТА.

Силите на Хафтар са установили контрол и върху пътя, водещ до летището, след като са изтласкали бойци от милициите, подкрепящи признатото от ООН Правителство на националното съгласие.

Правителството в Триполи не коментира изявлението на силите на Хафтар.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви вчера, че страната му ще изпрати войници в Либия по молба на правителството в Триполи, което миналия месец подписа с Анкара споразумение за сътрудничество в сферата на сигурността.

FILE PHOTO: Members of Libya's internationally recognized government forces carry weapons in Ain Zara, Tripoli, Libya October 14, 2019. Picture taken October 14, 2019. REUTERS/Ismail Zitouny/File Photo