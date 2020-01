Иновативен подход за професионално развитие

За много хора професионалната им реализация е неудовлетворяваща, в резултат на неподходящ избор на професия. За други – поради необходимостта да работят каквото и да е, за да имат доходи. А трети са изправени пред ситуация на непригодност поради съвременните технологии и тенденции. Това особено важи за хората на и над средна възраст. Във всеки случай тези хора имат нужда от адекватна подкрепа за адаптация към пазара на труда и повишаване на увереността в собствения потенциал.

Това е и основната цел на проекта „Cover your needs, Discover your career“, чрез който е създаден иновативен подход за насърчаване на личностното и професионално развитие. Подходът се базира на учене чрез преживяване и опит и съдържа три обучителни инструмента, предназначени за употреба от обучители, фасилитатори, кариерни консултанти и експерти.

• Наръчник за обучение на възрастни

• Творчески комплект за обучение и развитие

• Ръководство за обучение на обучители

Тези три инструмента обхващат целия процес за обучение на възрастни, за да им помогнат в личностното и професионално развитие и нова реализация на пазара на труда.

Творческият комплект е печатен продукт в красива подвързия, който съдържа три компонента: „Асоциативни карти“ за осъзнаване на емоциите и рефлексия; „Пътна карта на целите“, оформена като визуализация на планински маршрут, който символизира личностното и професионално израстване и „Коучинг шаблони“ с въпроси и конкретни казуси от професионалната реалност.

На фона на множество дигитални продукти и приложения, Творческият комплект е аналогов и независим от наличието на дигитална среда и специални технологии. Това го прави лесно приложим в различни ситуации, подходящ за хора с различни умения и независим от средата, в която се използва. Обучителните инструменти са предназначен за работа и обучение на хора над 40-годишна възраст, включително и трайно безработни или с ниска квалификация. Но са подходящи и за такива, които тепърва планират своя кариерен път, както и за хора, които имат нужда от промяна в професионалната си среда.

Атрактивният дизайн провокира участниците да съпреживеят постигането на своята цел с метафората на “изкачването на връх”, за което трябва да планират собствените си стъпки и ресурси и да предвидят евентуалните трудности. По този начин се визуализира цялостният процес на развитие, като индивидът и групата сами определят своите стъпки за развитие, чрез критично и творческо мислене.

И трите продукта са достъпни на сайта на проекта: www.careerdiscovery.eu

Проектът „Cover your needs, Discover your career“ (2018-1-BG01-KA204-047980) се финансира от Програма Еразъм+ и се изпълнява от сдружение „Обществен Компас“ (България), в партньорство с Club Intellectuals (Словакия) и InterMedia KT (Гърция).

За повече информация: publiccompass@gmail.com