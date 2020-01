Китай отпуска близо 9 милиарда долара за борба срещу коронавируса (Обновена)

Тийн сензацията Били Айлиш доминира на 62-рата церемония за наградите "Грами" в центъра "Стейпълс" в Лос Анджелис, съобщиха световните агенции. Осемнадесетгодишната Айлиш спечели пет от шестте отличия, за които беше номинирана, в това число и четирите водещи награди - за албум ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go